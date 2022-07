Part des revenus du marché des services DNS gérés, facteurs de croissance, tendances, analyses et prévisions, 2021-2028

Le Global du marché des services DNS gérés devrait atteindre 1 384,5 millions USD avec un TCAC stable de 17,2 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’incidence croissante des attaques par déni de service distribué (DDoS).

L’incidence croissante des attaques par déni de service distribué est un facteur important qui stimule la croissance du marché mondial des services DNS gérés

. De telles attaques peuvent faire planter les serveurs et rendre l’application Web ou le site Web inutilisable, ce qui a un impact sur le service client et entraîne une perte de revenus substantielle. Les fournisseurs de DNS gérés offrent plusieurs avantages, tels qu’une sécurité améliorée pour les attaques à grande échelle et une stratégie DNS de basculement, ainsi que des performances améliorées, permettant un fonctionnement et des performances fluides du site Web/de l’application Web.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

GoDaddy Inc., Microsoft Corporation, Amazon Web Services , Oracle Corporation, Akamai Technologies Inc., Cloudflare Inc., NuSEC LLC, Google LLC, CDNetworks et CloudfloorDNS

L’enquête explique également les défis auxquels sont confrontées les entreprises existantes dans l’industrie et comment le lecteur peut les éviter pour capitaliser sur les opportunités présentes dans le même espace. L’étude offre un examen détaillé des principaux aspects du marché, des dernières tendances du marché et de la segmentation du marché à l’échelle de l’industrie. La taille du marché des services DNS gérés a été calculée en termes de valeur et de volume au cours des années de prévision.

Ils se concentrent également sur la présence d’acteurs de premier plan de l’industrie des services DNS gérés sur les marchés régionaux et les stratégies adoptées par eux pour générer une croissance durable dans les années de prévision. L’objectif principal de cette étude est d’offrir une vue d’ensemble de la dynamique du marché, l’évaluation des données historiques, les tendances observées, la valeur et le volume actuels du marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’examen des industries en amont et en aval, les derniers développements technologiques, le coût analyse et le cadre réglementaire efficace dans le secteur en s’appuyant sur des méthodologies de recherche robustes.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Type de service Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2028) Protection DDoS GeoDNS Anycast Autres



Type de serveur Outlook (Revenus, millions USD ; 2018-2028) Serveur principal secondaire



Mode de déploiement duMillions USD ; 2018-2028) Cloud sur



L’étude fournit un enquête de grande envergure sur le marché du service DNS géré dans les principales régions. Avec l’analyse du marché mondial des services DNS gérés, les analystes tentent de mettre en évidence les perspectives de croissance que les acteurs du marché tentent de dominer les différents marchés régionaux. Notre équipe prédit avec précision la part de marché, le TCAC, la capacité de production, le taux de consommation, le coût, les revenus et tout autre aspect critique qui influencera la montée des marchés régionaux étudiés dans ce rapport.

Le marché mondial a été classé dans ce rapport comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne et Benelux)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique latine (Brésil, Argentine et Colombie)

Moyen-Orient et Afrique

Résumé des points clés du rapport sur le marché des services DNS gérés : –

En décembre 2019, NameSilo Technologies Corporation, qui est une entreprise offrant un service d’enregistrement de domaine, a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec NuSEC pour fournir un service de résolution de noms de domaine pour résoudre les requêtes DNS des clients via un réseau mondial de serveurs DNS redondants afin de fournir un service plus intelligent et plus sûr. , et une expérience Internet plus rapide.

Les serveurs secondaires sont principalement utilisés pour offrir une redondance en cas de panne d’un serveur principal et en l’absence d’un serveur secondaire, la défaillance d’un serveur principal rendrait un site Web indisponible via son nom de domaine compréhensible par l’homme. De plus, un serveur secondaire est avantageux pour répartir la charge entre les serveurs principal et secondaire.

Dans les grandes entreprises de vente au détail, la présence de plusieurs magasins de détail se traduit par d’innombrables demandes adressées aux serveurs Web, ce qui stimule la demande de services DNS gérés pour la gestion du trafic et pour permettre un chargement plus rapide des pages Web, quel que soit l’emplacement actuel des clients. Le service DNS géré pour les grandes entreprises de vente au détail peut gérer un vaste flux de trafic et offre une excellente sécurité.

Le marché des services DNS gérés en Europe représentait la deuxième plus grande part de marché en 2020, attribuée à un nombre croissant de PME utilisant des services DNS gérés pour leur site Web. En outre, la croissance des secteurs de la vente au détail, des services bancaires et financiers, de l’informatique et des télécommunications stimule la croissance du marché dans la région.

L’étude de veille professionnelle sur le marché des services DNS gérés répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Service DNS géré?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché Service DNS géré ?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial des services DNS gérés?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

