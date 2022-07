Part des revenus du marché des appareils audio sans fil, principaux acteurs, analyse de la croissance et prévisions d’ici 2027

Le marché mondial des appareils audio sans fil devrait atteindre 194,85 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la demande croissante d’appareils audio sans fil des secteurs commerciaux et aux progrès technologiques croissants pour la production d’appareils innovants. L’augmentation des investissements en R&D par les équipementiers pour la production d’appareils avancés augmente la demande de l’industrie.

La pandémie a gravement perturbé la chaîne d’approvisionnement, l’approvisionnement en matières premières et la demande du produit sur le marché, car la Chine est l’un des principaux fournisseurs de matières premières ainsi que de produits finis. La situation actuelle peut être une excellente opportunité pour les fabricants locaux s’ils peuvent répondre efficacement à la demande croissante. Cependant, la rareté des matières premières reste un frein majeur au marché. Alors que les gens font face à une crise financière, il y a des changements dans le comportement d’achat des consommateurs, ce qui peut avoir un impact négatif sur l’industrie. Le manque de liquidités et la crise de trésorerie ont déjà affecté les ventes du produit.

Les principales entreprises opérant sur le marché des appareils audio sans fil sont :

Harman International Industries, Inc., Apple Inc., Bose Corporation, Sony Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., Sennheiser Electronic GmbH & Co. Kg, DEI Holdings, Inc., Plantronics, Inc., Sonos, Inc. et VIZIO, Inc., entre autres.

Quelques faits saillants clés du rapport

La flexibilité croissante, l’amélioration de la qualité audio, une meilleure autonomie de la batterie et la légèreté des systèmes de haut-parleurs sans fil ont entraîné une demande accrue pour le produit.

Le Bluetooth représentait la plus grande part de marché du marché des appareils audio sans fil en 2019. Par rapport aux autres technologies de transmission audio sans fil, Bluetooth consomme moins d’énergie. Afin d’accroître l’adoption du Bluetooth, les principaux fabricants de smartphones prévoient d’inclure la technologie Bluetooth 5.0 dans les smartphones.

Le secteur commercial utilise largement les appareils audio sans fil en raison de la demande croissante d’appareils d’infodivertissement sans fil.

L’Asie-Pacifique a le taux d’adoption le plus élevé du marché en raison de l’augmentation de la population urbaine de la classe moyenne dans des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde et de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des appareils audio sans fil sur la base du produit, de la technologie, de l’application et de la région :

perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Casques et microphones sans fil

Barres de son

Systèmes de haut-parleurs

Autres produits

Perspectives de la technologie (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Wi-Fi

Bluetooth

Airplay

Autres

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Automobile

Consumer

Commercial

Autres

Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Nord Amérique États-Unis Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



