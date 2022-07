Part des revenus du marché de la cryothérapie, principales tendances de croissance, principaux acteurs et prévisions, 2021-2030

La taille du marché mondial cryothérapie était de 6,34 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 8,37 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation croissante de la cryothérapie pour le traitement des affections dermiques non cancéreuses est un facteur crucial qui stimule la croissance des revenus du marché.

La cryothérapie consiste à congeler une partie ou la totalité du corps, ou même des régions localisées spécifiques du corps des patients souffrant d’affections cutanées, telles que des verrues, des grains de beauté ou des lésions précancéreuses, et même différents types de cancers, notamment le rétinoblastome, le cancer de la prostate, le cancer du foie et cancer du col de l’utérus. L’utilisation croissante de la cryothérapie pour la gestion de la douleur devrait également stimuler considérablement la croissance des revenus du marché. La cryothérapie du corps entier implique l’utilisation d’une température ultra-froide qui peut provoquer des réponses hormonales physiologiques et la libération d’adrénaline, de noradrénaline et d’endorphines. Cela a le potentiel de bénéficier à ceux qui souffrent de troubles de l’humeur tels que l’anxiété ainsi que la dépression. Selon des études, la cryothérapie corps entier s’est avérée bénéfique dans les traitements à court terme pour les deux conditions médicales, ce qui devrait accroître l’adoption de la cryothérapie au cours de la période de prévision et contribuer à la croissance des revenus du marché.

Le rapport sur le marché mondial de la cryothérapie est une étude d’investigation sur les principales caractéristiques du paysage commercial ainsi qu’une analyse des opportunités de croissance, des défis, des menaces, des moteurs et des contraintes , et les limites du marché. Le rapport offre également un aperçu des segments, sous-segments et régions affichant une croissance prometteuse.

Le rapport met en outre en lumière le paysage concurrentiel du marché de la cryothérapie pour offrir aux lecteurs un avantage sur les autres. La section sur le paysage concurrentiel du rapport parle des avancées récentes dans la R&D et les technologies entreprises par les principaux acteurs, ainsi que de leurs plans stratégiques d’expansion commerciale, des lancements de produits et des promotions de marque. Le rapport accorde une attention particulière aux alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux, et autres adoptés par les principaux acteurs de l’industrie pour étendre leur présence sur le marché et acquérir une position substantielle sur le marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont :

Medtronic plc, CryoConcepts LP, Cortex Technology ApS, CooperSurgical, Inc., Mectronic Medicale Srl, Kriosystem-Care Sp. z oo, Metrum Cryoflex Sp. z oo, Erbe USA, Incorporated, Brymill Cryogenic Systems et Zimmer MedizinSysteme GmbH, Autres

En outre, le rapport couvre un aperçu complet des régions clés et de la segmentation du marché en types et applications. L’analyse régionale du marché mondial Cryothérapie prend en compte les régions géographiques clés du monde pour étudier différents aspects du marché. Le marché est segmenté en régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives du produit (chiffre d'affaires, millions USD ; 2018-2028)

cryothérapie localisés Dispositifs

cryochirurgie Cryogun pulvérisation tissulaire Sondes de contact tissulaire épidermique et sous-cutanée

Cryochambres et cryosaunas Bouteilles de

gaz

Autres

Perspectives de la thérapie (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Therapy

cryochirurgie Icepack

de thérapie de chambre de

(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Gestion de la douleur

chirurgicale Cardiologie de période

2020

prévision

.

de

couvre

Le rapport couvre l'analyse des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché mondial de la cryothérapie au cours de la période de prévision. Le rapport est un document complet couvrant le paysage du marché et une perspective futuriste sur sa croissance et ses progrès. Le rapport fournit également une analyse des facteurs de conduite et de restriction d'entrée de gamme pour les nouveaux entrants contribuant au marché. Le rapport considère 2019 comme année de référence et 2017-2018 comme années historiques. Il examine les moteurs et les contraintes du marché Cryothérapie et analyse leur impact sur l'industrie tout au long de la période de prévision.

