Part de revenus du marché de l’huile de carthame oléique élevée, facteurs de croissance, tendances, analyse et prévisions, 2027

Reports and Data a récemment publié un nouveau rapport d’étude de marché intitulé marché de l’huile de carthame oléique élevée Prévoir to 2027. Le rapport a été formulé à partir de recherches approfondies et fournit des informations sur les changements de paradigme observés sur le marché pour aider les lecteurs à maximiser leurs investissements et à capitaliser sur le développement récent et le paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport est une évaluation exhaustive des aspects cruciaux du marché, y compris les régions géographiques clés, la technologie, les types de produits, le spectre d’applications, les principales entreprises opérant sur le marché et la vue d’ensemble de l’industrie.

Le marché mondial de l’huile de carthame à haute teneur en acide oléique devrait atteindre 158,6 millions de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du marché est attribuée à la demande croissante d’huile de carthame à haute teneur en acide oléique provenant d’applications finales. Le carthame à haute teneur en acide oléique trouve une application répandue dans plusieurs produits alimentaires pour des substituts sains aux huiles hydrogénées. L’huile de carthame à haute teneur en acide oléique, huile végétale naturelle, a une durée de conservation prolongée sans modifier chimiquement l’huile d’origine.

La demande croissante d’huile de carthame à haute teneur en acide oléique dans les produits de soins personnels stimule la croissance du marché. Cette teneur élevée en acide oléique en fait une huile très stable pour de nombreuses applications de soins personnels. Il est utilisé comme émollient dans une grande variété de produits de soins de la peau. De plus, en raison de sa composition en acides gras, il présente des caractéristiques occlusives exceptionnelles, ce qui lui permet de fonctionner comme un agent hydratant en évitant une perte excessive d’humidité à travers l’épiderme de la peau.

Les données statistiques incluses dans le rapport proviennent de sources fiables et authentiques et ont été vérifiées et soutenues par des experts de l’industrie pour aider les lecteurs à formuler des plans d’investissement stratégiques. Le rapport étudie les informations financières recueillies par des recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précises sur le marché. Le rapport offre également un aperçu holistique de la part de marché, de la taille du marché, de la croissance des revenus du marché, des segments et sous-segments, ainsi que des recommandations stratégiques aux principaux acteurs du marché et aux nouveaux entrants. Le rapport met également l’accent sur les segments de marché naissants et fournit des informations sur les perspectives et les opportunités de croissance.

Le marché de la région Asie-Pacifique a contribué au plus grand marché en 2018. La domination du marché de la région Asie-Pacifique peut être attribuée à l’augmentation rapide de la population dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde, ainsi qu’à la croissance des industries des utilisateurs finaux.

Acteurs clés :

Les principaux participants comprennent Gustav Heess Oleochemische Erzeugnisse GmbH, Marico Limited, SunOpta, Connoils LLC, Oilseeds International Limited, Adams Group Inc., Henry Lamotte Oils GmbH, Spectrum Organic Products LLC, Victor & Summat general Trading et Austrade Inc., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Par nature, le pétrole conventionnel a contribué à une part de marché substantielle en 2018 et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision.

Par canal de distribution, la distribution hors ligne détenait une plus grande part de marché en 2018 et devrait avoir un TCAC de 4,4% au cours de la période de prévision. Le canal hors ligne est le canal de distribution le plus préféré car il comprend la possibilité pour les clients de créer des liens personnels avec les entreprises, ce qui est bénéfique pour fidéliser les clients.

Par application, les compléments alimentaires devraient connaître un taux de croissance de 6,3% au cours de la période 2019-2027, en raison de la présence d’acides gras oméga-3 et oméga-6 dans l’huile de carthame oléique élevée qui aide à réduire le mauvais cholestérol réduisant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires.

Le marché de la région Asie-Pacifique a contribué au plus grand marché en 2018 et devrait croître à un taux de 6,1% au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région Asie-Pacifique peut être attribuée à l’augmentation rapide de la population dans les pays en développement tels que la Chine et l’Inde, ainsi qu’à la croissance des industries des utilisateurs finaux.

Segmentation du marché :

Nature Outlook (Volume, Kilo Tonnes; 2016-2027 et Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2027)

Organique

Conventionnel

Perspectives des canaux de distribution (volume, kilotonnes; 2016-2027 et chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2027)

En ligne

Hors-ligne

Perspectives des applications (volume, kilotonnes; 2016-2027 et chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2027)

Nourriture

Compléments alimentaires

Soins personnels

Autrui

Perspectives régionales (volume, kilotonnes; 2016-2027 et chiffre d’affaires, millions USD; 2016-2027)

Amérique du Nord États-Unis

Europe Royaume-Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

Amérique Latine Brésil

MEA

Objectif des études :

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse du marché au niveau national pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyser de manière exhaustive leurs compétences de base et dessiner un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, le développement de nouveaux produits et la recherche et le développement sur le marché mondial de l’huile de carthame à haute teneur en acide oléique.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

