Part de marché, tendance, segmentation et prévisions jusqu’en 2029

Platelet-rich plasma has been widely used in clinical settings in recent years. It has gained a lot of traction in the cosmetic surgery world. Plastic surgeons and dermatologists use the natural healing properties of platelets to improve the appearance and overall health of the skin. Several research studies have evaluated the use of platelet-rich plasma for facial rejuvenation, with positive aesthetic results.

The pure platelet-rich plasma segment is expected to account for a major share of the platelet-rich plasma market . The dominance of the segment can be attributed to technological advancements in platelet-rich plasma devices, which have resulted in the use of pure platelet-rich plasma in a variety of cases and high in platelets. Data Bridge Market Research analyzes that Platelet Rich Plasma Market was valued at USD 535.61 Million in 2021 and is projected to reach USD 1,374.27 Million by 2029, and is expected to grow at a CAGR of 12.5% ​​during of the forecast period from 2022 to 2029.

Global platelet rich plasma market scope and market size

The platelet-rich plasma market is segmented on the basis of type, origin, application, and end-user. The growth between these segments will help you analyze low growth segments within industries and provide users with valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions to identify major applications of the market.

To write

Pure plasma rich in platelets

Plasma rich in leukocytes and rich in platelets

leukocyte-rich fibrin

Others

Based on type, the platelet-rich plasma market is segmented into pure platelet-rich plasma, leukocyte-rich platelet-rich plasma, leukocyte-rich fibrin, and others.

Origin

Platelet-rich allogeneic plasma

Platelet-rich autologous plasma

Platelet-rich homologous plasma

Based on origin, the platelet-rich plasma market is segmented into allogeneic platelet -rich plasma, autologous platelet-rich plasma, and homologous platelet-rich plasma.

Request

Cosmetic and Aesthetic Surgery

General surgery

Neurosurgery

Orthopedic and spine surgery

Others

Sur la base de l’application, le marché du plasma riche en plaquettes est segmenté en chirurgie esthétique et cosmétique, chirurgie générale, neurochirurgie, chirurgie orthopédique et de la colonne vertébrale, etc. D’autres ont été subdivisés en urologie, chirurgie cardiothoracique, chirurgie buccale et maxillo-faciale, chirurgie parodontale, oto-rhino-laryngologie : chirurgie de la tête et du cou.

Utilisateur final

Hôpitaux et Cliniques

instituts de recherche

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du plasma riche en plaquettes est segmenté en hôpitaux, cliniques, instituts de recherche et autres.

Analyse/perspectives du marché régional du plasma riche en plaquettes

Le marché du plasma riche en plaquettes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type, origine, application et utilisateur final sont fournies, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du plasma riche en plaquettes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du plasma riche en plaquettes en raison de l’incidence accrue des maladies chroniques. En outre, l’infrastructure de soins de santé bien établie stimulera davantage la croissance du marché du plasma riche en plaquettes dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché du plasma riche en plaquettes en raison d’un soutien gouvernemental accru. De plus, l’augmentation de la population âgée stimulera davantage la croissance du marché du plasma riche en plaquettes dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Plasma riche en plaquettes

Le paysage concurrentiel du marché Plasma riche en plaquettes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises liées au marché Plasma riche en plaquettes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Plasma riche en plaquettes sont:

Ycellbio Medical Co., Ltd. (Corée du Sud)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Stryker Corporation (États-Unis)

ROCKY MOUNTAIN BIOLOGICALS (États-Unis)

Regen Lab S.A. (Suisse)

TERUMO BCT, INC. (ETATS-UNIS)

GLOFINN (Finlande)

ExaTech Inc. (États-Unis)

EmCyte Corporation (États-Unis)

ThermoGenesis Holdings, Inc. (États-Unis)

Octapharma Brasil Ltda (Brésil)

Dr PRP USA LLC (États-Unis)

Isto Biologics (États-Unis)

Arthrex, Inc. (États-Unis)

Terumo Corporation (Japon)

Cascade médicale. (NOUS)

Grifols, S.A. (Espagne)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

