Part de marché, taille, tendances, analyse historique, tendances régionales et prévisions jusqu’en 2029

Le marché du cloud computing pour les soins de santé devrait connaître une croissance du marché à un taux de 17,75% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché du cloud computing pour les soins de santé fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long du période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché de l’informatique en nuage dans le domaine de la santé.

Le rapport sur le marché du cloud computing pour la santé explique divers segments liés à l’industrie et au marché avec des recherches et des analyses complètes. Celles-ci impliquent les perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, l’analyse au niveau des pays. La liste peut être étendue avec des profils d’entreprise clés, un paysage concurrentiel et une analyse de la part de marché de l’entreprise. Toutes les données, chiffres et informations sont étayés par des outils d’analyse authentiques qui incluent l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Alors, atteignez le niveau de croissance maximal de l’entreprise avec ce rapport d’étude complet sur le marché du cloud computing pour la santé

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché du cloud computing pour la santé. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020

Healthcare Cloud Computing Market est un rapport de marché professionnel et approfondi qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans ce rapport sur le marché. Une étude d’analyse des concurrents est un aspect essentiel de tout rapport d’étude de marché qui met en évidence les points forts et faibles des concurrents et analyse également leurs stratégies en matière de produit et de marché. Le rapport de recherche universel sur le marché du cloud computing pour la santé aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et gère mieux la commercialisation des produits, ce qui conduit finalement à la croissance de l’entreprise.

Étendue du marché mondial du cloud computing pour les soins de santé et taille du marché

Le marché du cloud computing pour les soins de santé est segmenté en fonction du produit, du déploiement, du composant, du modèle de tarification, du modèle de service et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé est segmenté en solutions pour les fournisseurs de soins de santé, les systèmes d’information non cliniques (NCIS) et les solutions pour les payeurs de soins de santé. Les solutions pour les prestataires de soins de santé sont en outre segmentées en systèmes d’information clinique (SIC) et en systèmes d’information non clinique (NCIS). Les systèmes d’information clinique (SIC) sont en outre sous-segmentés en EHR/EMR, PACS et VNA, RIS, LIS, PIS, solutions PHM, solutions de télésanté et autres CIS. Les systèmes d’information non cliniques (NCIS) sont en outre sous-segmentés en solutions RCM, solutions de gestion financière, solutions HIE, solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, solutions de facturation et de gestion des comptes et autres NCIS. Les solutions de paiement des soins de santé sont en outre subdivisées en solutions de gestion des réclamations, solutions de gestion des paiements, solutions de gestion de la relation client,

Sur la base du déploiement, le marché du cloud computing pour la santé est segmenté en cloud privé, cloud public et cloud hybride.

Sur la base des composants, le marché du cloud computing pour les soins de santé est segmenté en logiciels et services.

Sur la base du modèle de tarification, le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé est segmenté en modèle de tarification à la carte et au comptant.

Sur la base du modèle de service, le marché du cloud computing pour les soins de santé est segmenté en Software-As-A-Service, Infrastructure-As-A-Service et Platform-As-A-Service.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé est segmenté en prestataires de soins de santé et en payeurs de soins de santé.

Principaux acteurs : –

CareCloud Corporation,

Carestream Santé,

Effacer les données,

Dell,

com LLC,

Société IBM,

Iron Mountain Incorporée,

IBM Watson Santé,

Cisco Systems Inc.,

Société de développement HP, LP,

Microsoft,

VMware, Inc.,

com, Inc.,

Effacer les données,

SYNOPTEK, LLC.,

Cisco,

Oracle,

soins de santé GE,

CitiusTech Inc.,

Napier Healthcare Solutions Pte. Ltd.,

HealthAsyst,

Optum, Inc.,

McKesson Corporation,

3M,

Omnicell, Inc.,

Ciox Santé,

Wipro,

Nuance Communications, Inc.,

Infosys Limited et Cognizant, entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cloud computing pour la santé

Le paysage concurrentiel du marché du cloud computing pour la santé fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé.

Le cloud computing est connu pour améliorer la collecte de données en temps réel et améliore l’accessibilité aux données. La technologie thaïlandaise a dépassé le système de santé papier conventionnel car elle offre plus de rapidité et d’efficacité dans le traitement des données.

La prolifération de l’Internet haut débit à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’informatique en nuage dans le domaine de la santé. La forte adoption d’appareils portables, d’analyse de données volumineuses et d’IoT (Internet des objets) dans le secteur de la santé, ainsi que la prolifération de nouveaux modèles de paiement et la rentabilité du cloud accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la popularité de la technologie grâce aux divers avantages tels que la flexibilité, un meilleur stockage et l’évolutivité des données offertes par le cloud computing, et la disponibilité de la nature dynamique des conceptions de régimes de prestations de santé influencent davantage le marché. De plus, les progrès de l’infrastructure des soins de santé, l’augmentation du revenu disponible, la numérisation rapide et la formation d’organisations de soins responsables affectent positivement le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé. Par ailleurs,

D’autre part, les problèmes de sécurité et de confidentialité des données et les réglementations complexes régissant les centres de données cloud devraient entraver la croissance du marché. Les problèmes d’interopérabilité et de portabilité et la forte dépendance des utilisateurs à Internet et aux politiques de location des fournisseurs devraient défier le marché de l’informatique en nuage des soins de santé au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Analyse au niveau du pays du marché du cloud computing pour la santé

Le marché du cloud computing pour les soins de santé est segmenté en fonction du produit, du déploiement, du composant, du modèle de tarification, du modèle de service et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du cloud computing pour les soins de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’informatique en nuage pour les soins de santé en raison de la présence d’une infrastructure de soins de santé avancée. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la forte augmentation des investissements dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

