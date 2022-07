Part de marché, offre, analyse et prévision des médicaments à base d’insuline humaine et des dispositifs d’administration jusqu’en 2026

Le marché mondial des médicaments et dispositifs d’administration d’insuline humaine passera de sa valeur initiale estimée de 33,78 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 61,38 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,75 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’incidence croissante du diabète et des patients diabétiques dans le monde. L’incidence accrue du diabète peut être liée au mode de vie et à l’alimentation malsains du plus grand pourcentage de la population.

Segmentation : marché mondial des médicaments à base d’insuline humaine et des dispositifs d’administration

par produit Médicaments à base d’insuline humaine (IH) Dispositifs d’administration d’insuline humaine (IH)

pour les médicaments Analogues de l’insuline et biosimilaires Biosimilaire à action prolongée biosimilaire à action rapide Biosimilaire prémélangé Substances biologiques de l’insuline humaine produits biologiques à courte durée d’action Produits biologiques à action intermédiaire Produits biologiques prémélangés

Par appareil de livraison seringues Plumes Stylos jetables stylos réutilisables stylo aiguilles Aiguilles à stylo standard aiguilles de stylo de sécurité

par candidature diabète de type I Diabète de type II

Par géographie Amérique du Nord NOUS Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Dinde Belgique Pays Bas Suisse Le reste de l’Europe Asie Pacifique Japon Porcelaine Corée du sud Inde Australie Singapour Thaïlande Malaisie Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Émirats arabes unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Analyse concurrentielle : marché mondial des médicaments à base d’insuline humaine et des dispositifs d’administration

Le marché mondial des dispositifs d’administration d’insuline humaine et des médicaments est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur présence sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des dispositifs d’administration d’insuline humaine et du marché des médicaments pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des médicaments et des dispositifs d’administration d’insuline humaine

Certains des principaux concurrents opérant actuellement sur le marché des médicaments et des dispositifs d’administration d’insuline humaine comprennent Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company, Sanofi, B. Braun Melsungen AG, BD, Biocon, Albireo Pharma Inc., Julphar, WOCKHARDT, CeQur SA, Ypsomed, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim International GmbH, Johnson & Johnson Services Inc., Novartis AG, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Bayer AG et Merck & Co. Inc.

