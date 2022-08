Part de marché mondiale des solutions de gestion des salles d’opération, taille, marge brute, tendance, demande future et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des solutions de gestion de salle d’opération devrait être évalué à 5 487,7 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La demande croissante de solutions de gestion de salle d’opération peut être attribuée à l’attention croissante portée à l’amélioration de l’efficacité de la salle d’opération. Une planification et un ordonnancement inappropriés dans les salles d’opération ont souvent un impact négatif sur les établissements de santé et les résultats pour les patients. Par exemple, des salles d’opération surréservées peuvent entraîner des retards dans la prestation de soins appropriés aux patients après la chirurgie, et des salles d’opération sous-réservées peuvent entraîner un gaspillage de ressources entraînant des pertes financières pour les établissements de santé.

Pour obtenir un exemple de copie PDF du rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/468

Actuellement, des technologies telles que l’analyse avancée jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des services périopératoires qui sont essentiels pour fournir des soins appropriés aux patients. Les analyses comprenant les politiques, les règles et les modèles historiques des hôpitaux permettent aux établissements de santé d’obtenir des informations cruciales pour mieux gérer les salles d’opération.

Principaux acteurs présentés dans le rapport : Cerner Corporation, Surgical Information Systems LLC, Epic Systems Corporation, DXC Technology, McKesson Corporation, Steris Corporation, Brainlab, Becton, Dickinson and Company, GE Healthcare et Picis Clinical Solutions Inc., etc.

Notre marché expérimenté L’équipe de recherche a fourni des informations actualisées sur la pandémie de COVID-19 en cours et son impact économique négatif dans la dernière partie du rapport. L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel des solutions de gestion de salle d’opération, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché Solutions de gestion de salle d’opération évaluées aux niveaux régional et mondial.

Principaux faits saillants du rapport

En janvier 2020, Brainlab a annoncé l’achat de VisionTree Software, Inc., une entreprise engagée dans le développement de solutions centrées sur le patient et basées sur le cloud pour la collecte de données et la gestion de la santé.

Le système de gestion des informations d’anesthésie permet aux anesthésistes de rationaliser efficacement l’évaluation préopératoire, l’aide à la décision en temps réel, la documentation automatisée peropératoire et la surveillance à distance.

Le marché des solutions de gestion des salles d’opération en Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période 2020-2027, ce qui peut être attribué à la baisse des coûts de santé, à l’importante population et base de patients et au nombre croissant d’interventions chirurgicales dans les pays de la région.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/468

Emergen Research a segmenté le marché mondial des solutions de gestion de salle d’opération en termes de type de solution, de mode de déploiement, d’utilisation finale et de région :

Solution Type Outlook (Revenu, USD Millions ; 2020–2027)

Solutions de gestion des données et de communication Solutions

de gestion des fournitures de salle d’opération Solutions de gestion des

informations d’anesthésie Solutions

de planification de salle d’opération Solutions

de gestion des performances

Autres

Mode de déploiement Perspectives (Revenus, millions USD

2020–2027

;

) Utilisez Outlook (Revenus, millions USD ; 2020-2027)

Hôpitaux

chirurgie ambulatoire

D’autres

accès au rapport complet @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/operating-room-management-solutions-market

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2027)

Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

Europe

Allemagne Royaume-Uni France BÉNÉLUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Reste de

l’Amérique latine

Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Demander la personnalisation de ce rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/468

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des Solutions de gestion de salle d’opération?

Quels sont les principaux fabricants de cet espace de marché ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de ce marché ?

Quelles sont les opportunités de marché et les risques affectant les performances des fournisseurs sur le marché mondial Solutions de gestion de salle d’opération?

Quelles sont les estimations des ventes et des revenus des principaux fabricants de ce marché sur la période prévue ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour trouver plus de détails sur le rapport ou pour vous renseigner sur sa personnalisation, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

Parcourir les rapports associés :

Marché du diagnostic in vitro : https://www.emergenresearch.com/industry-report/in-vitro-diagnostics-market

Marché de la préparation d’échantillons de séquençage de nouvelle génération : https://www.emergenresearch.com/industry-report/next-generation-sequencing-sample-preparation-market

Marché des ventilateurs : https://www.emergenresearch.com/industry-report/ventilator-market

Marché des services de téléradiologie : https://www.emergenresearch.com/industry-report/teleradiology-services-market

Marché de la robotique des soins de santé : https://www.emergenresearch.com/industry-report/healthcare-robotics-market

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogues