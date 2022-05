Part de marché mondiale des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux, demande, revenus, analyse régionale, segments, facteur de croissance et prévisions jusqu’en 2028

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux devrait connaître un TCAC substantiel de 5,7% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. La raison de la hausse du marché est la la demande croissante de chirurgies invasives de la colonne vertébrale, le nombre croissant d’appareils de chirurgie de la colonne vertébrale développés avec les nouvelles technologies et la population croissante de personnes âgées et obsédées.

Télécharger un exemple de copie PDF du rapport @ http://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-spinal-implants-surgical-devices-market

Définition du marché :

Les implants rachidiens et les dispositifs chirurgicaux jouent un rôle majeur dans le traitement des épines déformées chez les personnes âgées et obèses. Ce sont les appareils qui favorisent la fusion, améliorent la stabilité de la colonne vertébrale, renforcent la colonne vertébrale et corrigent les déformations. Les unités de la colonne vertébrale sont spécialement conçues pour les déformations précises, pour stabiliser la colonne vertébrale et autres. Ils sont essentiellement constitués ou fabriqués à partir de métaux ainsi que d’acier au chrome ou d’alliage de titane, tandis que certaines unités de colonne vertébrale sont fabriquées à l’aide de composés non métalliques. Ils sont utilisés pour traiter la sténose spinale et le spondylolisthésis isthmique.

Principaux concurrents du marché :

DePuy Synthes, Medtronic, Stryker, Zimmer Biomet, Pioneer Surgical, Globus Medical Inc., NuVasive. Inc, ), Exactech, Inc, Orthofix Holdings, Inc., Alphatec Spine, Inc., Integra LifeSciences Corporation, Paragon Medical, Inc., Norman Noble, Inc., Titan Spine, X·spine Systems, Inc., Marox Corporation, Spine Wave, Inc., Captiva Spine, LLC., Wenzel Spine, Inc., Axial Medical, Tecomet, Inc. et SINTX Technologies, Inc.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’administration de médicaments contre les maladies inflammatoires pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

Les demandes de chirurgies invasives de la colonne vertébrale augmentent rapidement.

Des dispositifs de chirurgie du rachis en plein essor en cours de développement avec de nouvelles technologies.

La population croissante de personnes âgées et obèses montre un taux élevé de déformations de la colonne vertébrale

De nouveaux produits tels que le disque artificiel sont plus populaires et montrent le taux d’incidence du traitement des disques glissés, d’où la croissance du marché de la colonne vertébrale dans les prochaines années.

Restriction du marché

Le coût de la procédure est beaucoup trop élevé pour les gens normaux

Pour obtenir l’approbation avant de procéder à la procédure

Les remboursements dans les pays en développement sont très faibles

Développements clés sur le marché :

En juillet 2019, NuVasive, Inc. s’est concentrée sur la conversion de la chirurgie de la colonne vertébrale avec des clarifications intégrées de manière procédurale et perturbatrices négligeables, a annoncé aujourd’hui le lancement de la plate-forme technologique combinée Pulse. Pulse est la première plate-forme solo à comprendre de nombreuses technologies conçues pour aider les chirurgiens à adopter des méthodes chirurgicales plus efficaces et moins gênantes dans tous les processus de la colonne vertébrale.

En février 2019, Spinal Kinetics LLC a lancé le disque cervical artificiel M6-C. C’est une greffe qui est utilisée pour échanger le disque gâté ou malade du cou dans la région de la colonne vertébrale. Il comprend des séries de fibres polymères qui sont tendues selon un motif précis. Il est utilisé pour soulager la douleur et permet un mouvement dans toutes les directions. Ils ne sont utilisés que sur les personnes qui ont des os complètement développés pour remplacer un disque dans le cou. Cet appareil prend en charge pour stabiliser la colonne vertébrale. Dans une étude clinique d’environ 152 patients, il y avait un taux de réussite global de 86,8 % pour cette procédure.

Segmentation du marché

Sur la base du produit :- Dispositifs de fusion thoracique et de fusion lombaire, dispositifs de fusion cervicale, produits biologiques de la colonne vertébrale, dispositifs de traitement des fractures vertébrales par compression, dispositifs sans fusion, stimulateurs osseux de la colonne vertébrale et dispositifs de décompression vertébrale.

Le dispositif de fusion thoracique et de fusion lombaire est un sous-segment : – les dispositifs de fusion thoracique et lombaire antérieurs, les dispositifs de fusion thoracique et lombaire postérieurs et les dispositifs de fusion thoracique et lombaire intersomatique.

Les dispositifs de fusion cervicale sont sous-segmentés : – Les dispositifs de fusion cervicale antérieure et les dispositifs de fusion cervicale postérieure où les dispositifs de fusion cervicale antérieure sont divisés en plaques cervicales antérieures, les systèmes de vis cervicales antérieures et les dispositifs de fusion intersomatique cervicale et les dispositifs de fusion cervicale postérieure sont encore divisés en postérieur plaques cervicales, tiges cervicales postérieures et vis cervicales postérieures.

Les produits biologiques de la colonne vertébrale sont un sous-segment : – Matrice osseuse déminéralisée, protéines morphogénétiques osseuses, substituts osseux, os usinés, matrices cellulaires et allogreffes.

Le dispositif de traitement des fractures vertébrales par compression est un sous-segment : – Dispositifs de cyphoplastie à ballonnet et dispositifs de vertébroplastie.

Sur la base de la technologie : – Technologies de fusion et de fixation vertébrales, traitement des fractures vertébrales par compression, technologies de préservation du mouvement/non-fusion et décompression vertébrale.

Sur la base de la géographie : – Amérique du Nord et Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des implants rachidiens et des dispositifs chirurgicaux sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation).

Pour se renseigner avant d’acheter le rapport @ https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-spinal-implants-surgical-devices-market

Opportunités du rapport:-

Pour obtenir un aperçu détaillé du marché parent Pour mieux comprendre l’évolution de la dynamique du marché de l’industrie Stratégies des principaux acteurs et offres de produits Segmentation approfondie du marché Tendances et développements récents de l’industrie

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com