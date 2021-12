Part de marché mondiale des diagnostics in vitro/IVD, principaux fabricants, pays et croissance jusqu’en 2028 | Siemens Healthcare GmbH, Danaher, Abbott, Thermo Fisher Scientific Inc, Johnson & Johnson Services Inc., BD, Bio-Rad Laboratories

Le marché des diagnostics in vitro (IVD) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée à 585,81 milliards et croître à un TCAC de 5,95 % dans ce qui précède. période de prévision mentionnée. L’augmentation de la population gériatrique et la croissance subséquente de la prévalence des maladies chroniques et infectieuses stimulent le marché du diagnostic in vitro (IVD).

Les diagnostics in vitro sont le type de tests qui sont effectués sur un échantillon de sang/tissu d’un individu. Ils sont utilisés pour tester et diagnostiquer avec précision les maladies ou toute affection sous-jacente et sont également utiles pour maintenir une surveillance constante de la santé du patient. Les avantages de ces tests de diagnostic sont qu’ils aident à identifier le meilleur traitement pour chaque individu.

L’adoption croissante d’instruments entièrement automatisés et d’automatisation dans les laboratoires est le facteur vital de l’accélération de la croissance du marché. De plus, le développement croissant de marqueurs et de tests spécifiques à une condition , l’importance croissante des diagnostics compagnons et les opportunités de croissance croissantes dans les pays émergents créeront de nouvelles opportunités pour le marché des diagnostics in vitro/IVD au cours de la période prévue de 2021 à 2028.

Principaux acteurs clés :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du diagnostic in vitro (IVD) sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens Healthcare GmbH, Danaher, Abbott, Thermo Fisher Scientific Inc, Johnson & Johnson Services Inc., BD, Bio-Rad Laboratories Inc. ., Sysmex Corporation, bioMérieux SA, DiaSorin, Ortho Clinical Diagnostics, Agilent Technologies Inc., QIAGEN, Bayer AG, Hologic Inc., Cepheid, Diagnostica Stago SAS, Leica Biosystems Nussloch GmbH, Quidel Corporation, OraSure Technologies Inc., Beckman Coulter Inc ., et ARKRAY Inc parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché du diagnostic in vitro (IVD) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du diagnostic in vitro (IVD), contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un dossier d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Segmentation du marché :

Marché mondial du diagnostic in vitro (IVD), par technique (immunodiagnostic, hématologie, diagnostic moléculaire, diagnostic tissulaire, chimie clinique, autres), application (maladies infectieuses, cancer, maladies cardiaques, troubles du système immunitaire, maladies néphrologiques, maladies gastro-intestinales, autres) , utilisateur final (laboratoire autonome, hôpitaux, écoles universitaires et de médecine, point de service, autres), produit et service (réactifs, instruments et logiciels et services), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste d’Amérique du Sud, d’Afrique du Sud, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d’Égypte, d’Israël, du reste du Moyen-Orient etAfrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Portée et taille du marché du diagnostic in vitro (IVD)

Le marché du diagnostic in vitro (IVD) est segmenté en fonction de la technique, de l’application, de l’utilisateur final et du produit et service. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base de la technique, le marché du diagnostic in vitro (IVD) est segmenté en immunodiagnostic, hématologie, diagnostic moléculaire, diagnostic tissulaire, chimie clinique et autres.

En fonction des applications , le marché du diagnostic in vitro (IVD) est segmenté en maladies infectieuses, cancer, maladies cardiaques, troubles du système immunitaire, maladies néphrologiques, maladies gastro-intestinales et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du diagnostic in vitro (IVD) est segmenté en laboratoire autonome, hôpitaux, écoles universitaires et médicales, points de service et autres.

Le marché du diagnostic in vitro (IVD) est également segmenté sur la base du produit et du service en réactifs, instruments, logiciels et services.

Analyse globale du marché du diagnostic in vitro (IVD) au niveau des pays

Le marché Diagnostic in vitro (IVD) est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, technique, application, utilisateur final et produit et service comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du diagnostic in vitro (IVD) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du diagnostic in vitro (IVD) en raison de la hausse des réglementations gouvernementales favorables, d’une infrastructure de diagnostic bien établie, des progrès technologiques dans le domaine du diagnostic in vitro et de la présence d’acteurs clés du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché du diagnostic in vitro (IVD) en raison de la présence croissante d’un grand nombre de populations cibles ainsi que de l’amélioration des infrastructures de santé dans cette région.

La section pays du rapport sur le marché du diagnostic in vitro (IVD) fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et les changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

