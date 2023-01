Part de marché mondiale des agrafeuses chirurgicales, demande, tendances du secteur, opportunités de croissance et perspectives de revenus

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

L’augmentation du nombre de chirurgies accélère la croissance du marché des agrafeuses chirurgicales. Le marché mondial des agrafeuses chirurgicales était évalué à 4,52 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,07 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,52 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La montée des préoccupations concernant la cicatrisation des sutures traditionnelles soutient le développement des dispositifs d’agrafage chirurgicaux. Les agrafeuses chirurgicales modernes sont connues pour être moins sujettes aux fuites et à la séparation que les sutures.

Les agrafeuses chirurgicales font référence aux agrafeuses spécialisées utilisées en chirurgie pour joindre, fermer et retirer des parties des intestins ou des poumons. Les agrafeuses sont préférées aux sutures car elles sont plus rapides, cohérentes, plus faciles et précises à utiliser que les sutures manuelles. Les agrafeuses chirurgicales modernes sont en plastique ou en acier inoxydable.

Développement récent

Baxter International Inc. a lancé une nouvelle génération de ses Peri-Strips Dry avec le produit Veritas Collagen Matrix (PSDV) en février 2020. Le produit est également connu sous le nom de PSDV qui est livré avec une prise sûre pour un renforcement fiable de la ligne d’agrafes dans les procédures chirurgicales.

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des agrafeuses chirurgicales. Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché. Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques. Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché des agrafeuses chirurgicales

Étendue du marché mondial des agrafeuses chirurgicales et taille du marché

Le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en fonction du type de produit, de l’application, du mécanisme, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Agrafeuse chirurgicale laparoscopique

Agrafeuse chirurgicale ouverte

Agrafeuse à coupe linéaire

Peau Agrafeuse

Recharges d’agrafeuses

Sur la base du type de produit, le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en agrafeuse chirurgicale laparoscopique, agrafeuse chirurgicale ouverte, agrafeuse à coupe linéaire, agrafeuse cutanée et recharges d’agrafeuse.

Application

Chirurgie abdominale et pelvienne

Chirurgie générale

Chirurgie cardiaque et thoracique

Chirurgie orthopédique

Autre application chirurgicale

Sur la base des applications, le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en chirurgie abdominale et pelvienne, chirurgie générale, chirurgie cardiaque et thoracique, chirurgie orthopédique et autres applications chirurgicales.

Mécanisme

Agrafeuses chirurgicales manuelles

Agrafeuses chirurgicales motorisées

Basé sur le mécanisme, le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en agrafeuses chirurgicales manuelles et agrafeuses chirurgicales électriques.

Taper

Agrafeuses chirurgicales jetables

Agrafeuses chirurgicales réutilisables

En fonction du type, le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté en agrafeuses chirurgicales jetables et en agrafeuses chirurgicales réutilisables.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire (ASC)

Cliniques

Le marché des agrafeuses chirurgicales est également segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et les cliniques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des agrafeuses chirurgicales sont :

Ethicon USA, LLC (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Chirurgie intuitive (États-Unis)

CONMED Corporation (États-Unis)

Smith + neveu (Royaume-Uni)

BD (États-Unis)

3M (États-Unis)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

Purple Surgical (Royaume-Uni)

Frankenman International Limited (Hong Kong)

Welfare Medical Ltd. (Royaume-Uni)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (Inde)

Touchstone International Medical Science Co. Ltd. (Chine)

Il est dans votre intérêt de prendre ce rapport en considération car :

Des méthodes de recherche solides et approfondies ont été utilisées pour construire cette étude. La minutie et la précision des rapports de marché produits par Data Bridge Market Research leur ont valu une grande réputation.

Le large éventail de recherches sur la façon dont ces innovations peuvent affecter l’expansion du marché des agrafeuses chirurgicales à l’avenir.

Les conclusions du rapport sont présentées dans un format accessible, avec des visuels d’accompagnement (tels que des histogrammes, des graphiques à barres, des diagrammes circulaires, etc.) qui rendent les données facilement assimilables.

Le potentiel, les menaces et les difficultés du marché des agrafeuses chirurgicales, ainsi que les facteurs qui le motivent et le restreignent, sont longuement discutés.

Il donne une évaluation globale du comportement anticipé du marché futur et de l’évolution des conditions du marché.

Cette étude fournit un certain nombre d’approches commerciales stratégiques pour vous aider à prendre des décisions commerciales éclairées.

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

