Part de marché mondiale de la gestion numérique du diabète, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion numérique du diabète, qui s’élevait à 17,74 milliards USD en 2021, devrait atteindre 36,93 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 9,60 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

La gestion numérique du diabète fait référence aux solutions médicales utilisées pour la surveillance, l’analyse et la gestion à distance du diabète. Le diabète est un trouble métabolique qui provoque une augmentation de la glycémie. L’utilisation d’applications, de plateformes et d’appareils logiciels, tels que les lecteurs de glycémie intelligents, les stylos à insuline, les capteurs, les systèmes en boucle fermée et les patchs à insuline, fait partie de la gestion numérique du diabète. Ces systèmes sont utilisés pour gérer la glycémie, la pression artérielle et le taux de cholestérol, ainsi que pour suivre et maintenir efficacement les dossiers des patients. Ils contribuent également à l’amélioration des processus de soins de santé, au retard ou à la prévention des complications du diabète et à la réduction des coûts médicaux pour les patients. En conséquence, ils sont largement utilisés dans les environnements de soins à domicile et d’auto-soins, ainsi que dans les hôpitaux, les cliniques et les instituts de recherche.

DEVELOPPEMENTS récents

En novembre 2020, Abbott a lancé son système FreeStyle Libre en Inde, élargissant ses offres de marché. L’appareil surveille les niveaux de glucose dans le sang en temps réel et fournit un aperçu complet du niveau de glucose d’un individu. En conséquence, la disponibilité croissante d’appareils avancés de surveillance continue de la glycémie, ainsi que l’introduction de nouvelles technologies, stimuleront la croissance du segment au cours de la période de prévision.

En novembre 2020, Ypsomed et Lilly collaboreront pour faire progresser un système d’administration automatisé d’insuline. Lilly a commercialisé une nouvelle version de la pompe à insuline et du système CGM dans le cadre de la collaboration, ce qui a contribué à la croissance de son entreprise.

Portée du marché mondial de la gestion numérique du diabète

Le marché de la gestion numérique du diabète est segmenté en fonction des produits et services, du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produits et services

Dispositifs

Lecteurs de glycémie intelligents

Systèmes de surveillance continue du glucose (CGM)

Stylos à insuline intelligents

Pompes à insuline intelligentes/pompes à boucle fermée et patchs à insuline intelligents

Applications numériques de gestion du diabète

Logiciels et plateformes de gestion de données

Prestations de service

Taper

Appareils portables

Appareils portables

Application

Applications de suivi du diabète et de la glycémie

Applications de gestion de l’obésité et de l’alimentation

Logiciels et plateformes de gestion de données

Prestations de service

Utilisateur final

Paramètres de soins à domicile

Cliniques du diabète

Instituts universitaires et de recherche

Autres

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion numérique du diabète sont :

Abbott (États-Unis)

PHC Holdings Corporation (Japon)

WellDoc, Inc (Inde)

Sanofi (France)

Dexcom, Inc (États-Unis)

DarioHealth Corp. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Insulet Corporation (États-Unis)

Ascensia Diabetes Care Holdings AG (Suisse)

Tidepool (États-Unis)

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

