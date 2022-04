Part de marché et taille du marché de l’affichage numérique Tendances 2022, dernières mises à jour, perspectives commerciales, demande, perspectives régionales 2030 | (TCAC) de 16,1 %

États-Unis – La taille du marché mondial de l’affichage numérique était de 3 626,8 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’affichage numérique devrait atteindre 12 388 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,1% au cours de la prévision période de 2022 à 2030.

La signalisation numérique affiche le contenu sur l’écran électronique. La technologie d’affichage numérique est davantage préférée aux petits écrans et micro-écrans traditionnels avec de grandes LED de la taille d’un mur. La signalisation numérique trouve ses applications dans les domaines où une technologie de haute qualité est nécessaire pour engager les clients/publics avec son angle de vision plus large.

Facteurs influençant le marché

Les systèmes d’affichage électronique sont un moyen rentable de promouvoir le produit ou le service. Ainsi, la demande croissante de publicités efficaces stimulera la croissance du marché mondial de l’affichage numérique.

La baisse continue du coût des écrans et l’amélioration de l’expérience client stimuleront la croissance du marché de l’affichage numérique.

Le secteur de l’éducation en croissance rapide et le nombre croissant de développements technologiques offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché de l’affichage numérique. Panasonic a dévoilé la projection haute luminosité et le suivi en temps réel en janvier 2019. Ainsi, de telles avancées devraient profiter au marché de la signalisation numérique au cours de la période d’étude.

La demande croissante de panneaux d’affichage lumineux et économes en énergie accélérera la croissance du marché. De plus, le nombre croissant de projets de villes intelligentes et les investissements élevés feront avancer le marché de l’affichage numérique.

La numérisation rapide et la réduction de la demande de panneaux d’affichage traditionnels offriront des opportunités de croissance lucratives au cours de la période d’étude. Au contraire, la présence d’alternatives à écran large de premier plan telles que les projecteurs et les écrans sans écran peut limiter la croissance du marché mondial de l’affichage numérique.

Analyse d’impact COVID-19

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a accru la demande de numérisation. Cependant, l’industrie de la signalisation numérique a connu diverses perturbations en raison de la pénurie de matières premières causée par les restrictions de voyage. En outre, l’arrêt des unités de fabrication et la baisse de la demande des consommateurs ont considérablement entravé la croissance du marché mondial de l’affichage numérique.

Analyse régionale

Le marché de la signalisation numérique en Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé. Cela est dû à la croissance de l’industrie de la publicité et à l’adoption croissante de ces services par les organismes gouvernementaux afin d’améliorer leur offre publique. De plus, le nombre croissant de programmes de villes intelligentes contribuera de manière significative à la croissance du marché mondial de l’affichage numérique.

Concurrents sur le marché

NEC Display Solutions Ltd

Samsung Electronics Co. Ltd

LG Display Co. Ltd

Société Panasonic

Société Sony

Sharp Corporation

Systèmes Planaires Inc.

Hitachi Ltd

Barco SA

BONNE VUE

Cisco Systems Inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de la signalisation numérique se concentre sur le type, l’utilisateur final et la région.

Par type Outlook

Matériel

Affichage LCD/DEL

Écran OLED

Lecteurs multimédias

Projecteur/écrans de projection

Autre matériel

Logiciel

Prestations de service

Par les perspectives de l’utilisateur final

Détail

Le transport

Hospitalité

Entreprise

Éducation

Gouvernement

Autre utilisateur final

Par perspectives régionales

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

