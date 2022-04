Part de marché et aperçu du marché des robots de salle blanche, prêts pour une croissance et une tendance rapides d’ici 2022-2028

La taille du marché mondial des robots pour salles blanches devrait atteindre 12,06 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 12,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché des robots pour salles blanches est considérablement tirée par la forte demande d’équipements, de machines et d’environnements sans contaminants. Le robot de salle blanche répond à la norme de salle blanche requise, ce qui le rend utile dans les salles blanches médicales et pharmaceutiques où il est nécessaire de limiter le contact humain et l’exposition aux contaminants.

Les robots pour salle blanche contrôlent et empêchent la poussière, les vapeurs, les particules en suspension dans l’air et l’humidité d’entrer et de contaminer la salle et l’équipement. Les directives édictées par le gouvernement ont obligé les entreprises à adopter des robots de salle blanche. Par exemple, la FDA recommande que dans l’industrie pharmaceutique, les zones adjacentes à la ligne de traitement aseptique doivent répondre au moins aux normes ISO de classe 7. Ces normes assurent la croissance du marché.

La forte demande de robots pour salles blanches dans l’industrie électronique est un autre facteur de croissance des revenus du marché. L’industrie des semi-conducteurs utilise la technologie des couches minces pour fabriquer des capteurs et des microprocesseurs, et même une seule particule de poussière peut rendre le produit inutile. Cela encourage les entreprises à adopter des robots de salle blanche pour minimiser les risques et réduire les pertes globales.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une pénurie de professionnels qualifiés dans le secteur manufacturier en raison du confinement, et cette pénurie a créé une demande urgente de robots pour salles blanches. Les fabricants adoptent de plus en plus des robots de salle blanche pour réduire la dépendance à l’égard de la main-d’œuvre humaine pour les opérations à haut risque et répétitives. En juillet 2020, Omron a lancé un robot désinfectant UVC pour lutter contre le virus COVID-19 et limiter le potentiel d’infection et de propagation parmi le personnel médical et le personnel. Le robot dispose d’un logiciel facile à utiliser qui ne nécessite aucune modification sur site.

Quelques points saillants du rapport

En octobre 2020, ABB a introduit la version salle blanche des robots IRB 1100. Les caractéristiques du robot comprennent un corps scellé et une peinture hygiénique pour empêcher les fuites de contaminants tels que l’huile, les particules et la graisse, et conviennent aux applications dans l’électronique, les produits pharmaceutiques, les soins de santé, les semi-conducteurs et la fabrication de panneaux solaires.

Les robots SCARA sont populaires pour les applications robotiques à petite échelle dans les salles blanches. Ces robots offrent une rigidité substantielle pour les robots dans la direction verticale, une flexibilité dans le plan horizontal et sont également plus rentables. Ce type de robot est préféré en raison de sa robustesse, de sa vitesse et de sa durabilité, et ce sont les avantages des robots SCARA qui génèrent une forte demande.

Les bras robotiques sont très précis et précis et améliorent la capacité de production dans le secteur manufacturier. Cependant, les bras robotiques sont parmi les composants les plus chers et les conceptions peuvent être complexes et longues à fabriquer. Les bras robotiques se composent de moteurs, de capteurs et d’entraînements et offrent une résistance maximale à l’eau et à la poussière.

Le segment électrique et électronique a représenté une part de revenus beaucoup plus importante en 2020, car la plupart des processeurs informatiques de l’industrie électronique sont soumis à un vide intense, à des rayons ultraviolets et à des plasmas à haute énergie, qui ne sont pas adaptés à l’homme. Les risques potentiels et l’attention croissante portée à la sécurité de la main-d’œuvre entraînent une demande rapide de robots pour salles blanches. L’augmentation de la production de plaquettes, de puces et de capteurs nécessite des environnements propres, ce qui stimule encore plus la demande de robots pour salles blanches.

Le marché des robots pour salles blanches en Amérique du Nord a représenté une part de revenus nettement plus importante que les autres marchés régionaux en 2020, attribuée à l’adoption élevée de technologies de pointe, à l’augmentation des activités de recherche et développement dans les industries pharmaceutiques, en particulier associées à la découverte de nouveaux médicaments, et à la forte demande de plats cuisinés . De plus, la présence de grands constructeurs d’avions tels que Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman est à l’origine de la demande croissante de robots pour salles blanches en Amérique du Nord.

Parmi les principaux acteurs du marché mondial figurent KUKA, Denso, FANUC, ABB Ltd., Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric, EPSON, Aerotech, NACHI-FUJIKOSHI et Yamaha.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des robots de salle blanche en fonction du type, du composant, de l’utilisation finale et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Robots articulés

Robots parallèles

Robots SCARA

Robots collaboratifs

Robots cartésiens

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Bras robotique

Capteurs

Moteurs

Contrôleurs

Source de courant

Disques Pneumatique Électrique

Effecteurs terminaux Ventouses Pinces Pinces

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Aliments et boissons

Électrique et Électronique

Pharmaceutique et Cosmétique

Plastiques, caoutchouc et produits chimiques

Aérospatial

Optique

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord NOUS. Canada Mexique

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI. France Italie Espagne Suède BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Israël Reste de la MEA



