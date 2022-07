Part de marché du traitement du cancer métastatique 2027 Examen des principaux acteurs mondiaux de l’industrie

Le marché mondial du traitement du cancer métastatique devrait valoir 111,16 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des systèmes de traitement du cancer métastatique observe une forte demande attribuée à l’incidence croissante du cancer. La maladie a un impact significatif sur la croissance sociétale et économique aux États-Unis et dans le monde et est un contributeur majeur au fardeau financier de la maladie. On prévoit que 1 806 590 nouveaux cas de cancer seront probablement diagnostiqués aux États-Unis en 2020 et que 606 520 décès surviendront en raison de la maladie.

Les progrès technologiques croissants et les investissements accrus dans les technologies d’imagerie sont à l’origine de la croissance rapide du marché du traitement du cancer métastatique. En novembre 2019, Hologic, Inc. a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour sa technologie d’imagerie 3DQuorum™, pilotée par Genius AI™. La technologie fonctionne simultanément avec la technologie d’imagerie haute résolution Clarity HD™ d’Hologic et aide les radiologues à réduire le volume d’image de tomosynthèse de 66,0 %. Grâce à ces progrès, le système d’imagerie mammaire produirait des images 3D à plus haute résolution, un meilleur flux de travail et une expérience de mammographie améliorée pour les brevets.

Quelques points saillants du rapport

En septembre 2020, Bayer a signé un contrat de licence mondial avec Systems Oncology, LLC, pour ERSO™, utilisé dans la phase de développement préclinique du cancer du sein métastatique (ER-positif).

Le cancer du poumon est un type de cancer courant chez les hommes et le troisième type de cancer chez les femmes avec 2 millions de nouveaux cas en 2018. La Hongrie, la Serbie et la Nouvelle-Calédonie (France) étaient les trois premiers pays avec le taux de maladie le plus élevé en 2018.

Les cliniques spécialisées sont équipées des instruments et appareils de radiothérapie nécessaires et du personnel spécialisé pour aider au diagnostic de la maladie et adopter une procédure appropriée pour le traitement du cancer métastatique.

Le marché du traitement du cancer métastatique dans la région nord-américaine détenait la plus grande part de marché en 2019, en raison de la forte adoption de technologies de traitement avancées, d’une incidence croissante du cancer, d’une infrastructure de soins de santé établie et de diverses initiatives de sensibilisation à la maladie.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Bayer AG, Johnson & Johnson, AstraZeneca PLC, Pfizer Inc., Bristol Myers Squibb Company, F. Hoffmann-La Roche AG , Amgen Inc., Merck & Co. Inc., AbbVie Inc. et Novartis AG, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du traitement du cancer métastatique en fonction du type de traitement, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives du type de traitement (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Chimiothérapie

Hormonothérapie

Immunothérapie

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Cancer du sein

Cancer du poumon

Mélanome

Cancer de la prostate

Cancer colorectal

Autres

perspectives des utilisateurs finaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Hôpital

Cliniques

Instituts de recherche

Autres

Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

Europe

Allemagne Royaume-Uni France BÉNÉLUX Reste de l’Europe

Asie Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique Latine

Brésil Reste du LATAM

AEM

Arabie Saoudite EAU Reste de la MEA

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2020 à 2027

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des matériaux d’interface thermique (TIM)

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie complète du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, étendue des pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

