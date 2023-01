Part de marché du traitement de la toxicomanie, demande, tendances du secteur, opportunités de croissance et perspectives de revenus

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché du traitement de la toxicomanie au cours de la période de prévision 2023-2030. Le TCAC attendu du marché du traitement de la toxicomanie a tendance à être d’environ 7,3 % au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 17522,69 millions USD en 2022, et il atteindrait 30 789,21 millions USD d’ici 2030. En plus des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Développement récent :

En 2022, Pfizer, Inc. a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Alex Therapeutics pour personnaliser le traitement grâce à la thérapie numérique et utiliser la plate-forme basée sur l’IA de cette dernière société pour fournir une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et une thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) aux patients de dépendance à la nicotine.

En 2022, Indivior PLC. a conclu un accord de collaboration avec Addex Therapeutics, une société pharmaceutique au stade clinique, pour la découverte et le développement de nouveaux candidats-médicaments modulateurs allostériques positifs (PAM) d’ acide gamma-aminobutyrique oral de sous-type B (GABAB). Dans le cadre de cet accord, Indivior fournira à cette dernière société environ 900 000 USD à titre de financement de recherche supplémentaire.

Aperçu du marché:

La surdose de drogue est l’une des principales causes de mortalité dans le monde. Selon les archives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 91 000 personnes sont décédées en 2020 à cause d’une surdose de drogue aux États-Unis Plusieurs réponses des gouvernements offrent une multitude de perspectives uniques sur la façon de gérer les toxicomanes, d’éliminer la stigmatisation liée à la toxicomanie utilisation et affamer les marchés clandestins. De nombreuses entreprises font progresser l’utilisation de la thérapie médicinale pour traiter les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes de manière nouvelle et plus efficace.

La toxicomanie est également connue sous le nom de trouble lié à l’utilisation de substances, un trouble de santé mentale dans lequel un patient ne peut pas contrôler l’utilisation de drogues ou de tout médicament ou substance. Le traitement de la toxicomanie vise à aider les patients à limiter l’usage de drogues abusives. L’abus de drogues, c’est quand un individu consomme des substances légales ou illégales. Alors que la dépendance, c’est quand un individu ne parvient pas à arrêter la consommation de ces drogues.

Portée du marché mondial du traitement de la toxicomanie

Le marché du traitement de la toxicomanie est segmenté en fonction des types, du traitement, de la voie d’administration, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Les types

Dépendance aux opioïdes

Dépendance aux benzodiazépines

Dépendance aux barbituriques

Autres

Traitement

Thérapie

Des médicaments

Autres

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacies en ligne

Autres

Les principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de la toxicomanie comprennent :

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Abbott (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Abbott (États-Unis)

BD (États-Unis)

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

GSK Plc. (ROYAUME-UNI)

Bayer SA (Allemagne)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Stryker Corporation (États-Unis)

Homology Medicines, Inc (États-Unis)

Novartis AG (Suisse)

Pfizer Inc. (États-Unis)

JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (Japon)

Sangamo Therapeutics (États-Unis)

AVROBIO, Inc (États-Unis)

REGENXBIO Inc (États-Unis)

CANbridge Life Sciences Ltd. (Taïwan)

Denali Therapeutics (États-Unis)

Jasper Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Objectif fondamental du rapport sur le marché du traitement de la toxicomanie

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance du marché du traitement de la toxicomanie.

-Modifications majeures du marché Traitement de la toxicomanie dans un avenir proche.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Marchés émergents prometteurs.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

À quel taux de croissance le marché devrait-il croître au cours de la période de prévision de 2023 à 2030?

Quelle sera la valeur marchande à l’avenir?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quels pays les données sont couvertes dans le rapport ?

