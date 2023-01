Part de marché du traitement de la cellulite pelvienne, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional et analyse des principales entreprises

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de la cellulite pelvienne était évalué à 378,91 millions USD en 2021 et devrait atteindre 530,65 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Ces dernières années, le marché du traitement de la cellulite pelvienne devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Bien que la majorité des patients arrivent avec des symptômes abdominaux ou des symptômes de septicémie, les abcès intra-abdominaux ont un large éventail de présentations cliniques. Une douleur/sensibilité constante à l’estomac, une distension, une masse ou un iléus sont tous des symptômes possibles. Les nausées, l’anorexie et la perte de poids sont également répandues. La cellulite pelvienne est une masse inflammatoire remplie de liquide qui peut se développer dans le bassin féminin. Les bactéries infiltrent le canal vaginal supérieur, provoquant des abcès. La bactérie provient généralement d’une autre maladie des voies génitales, telle que la maladie inflammatoire pelvienne (PID), ou de germes du tractus génital inférieur qui ont traversé le col de l’utérus. La cellulite pelvienne chez les hommes est extrêmement rare et, lorsqu’elle survient, ils poussent généralement au-dessus de la prostate. Ils sont plus fréquents chez les femmes. Tous ces facteurs ont conduit à la forte demande de traitement de la cellulite pelvienne sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de la cellulite pelvienne sont :

Allergan (Irlande)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Sumitomo Corporation (Japon)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Melinta Therapeutics LLC (États-Unis)

Basilea Pharmaceutica SA (Suisse)

Tetraphase Pharmaceuticals (États-Unis)

Paratek Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

Nabriva Therapeutics plc (Irlande)

Spero Therapeutics (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem)

Sanofi (France)

Novartis SA (Suisse)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Mumbai)

Aurobindo Pharma (Hyderabad)

Lupin (Mumbai)

SHIONOGI & Co., Ltd. (Japon)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Cumberland Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (États-Unis)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Définition du marché

La cellulite pelvienne est communément appelée abcès pelvien. Les causes les plus courantes de cellulite pelvienne comprennent l’appendicite aiguë, les maladies gynécologiques et les interventions chirurgicales. Cela peut également être un effet secondaire de la maladie de Crohn, d’une diverticulite ou d’une chirurgie abdominale. Un abcès est une collection de pus ou de liquide infecté qui est entouré de tissu inflammatoire. Un abcès pelvien peut devenir assez gros avant de tomber malade ou de présenter des symptômes visibles, ce qui le rend facile à détecter. L’abcès est généralement traité avec des antibiotiques ainsi que le drainage de l’abcès. Les antibiotiques seuls peuvent être bénéfiques dans les premiers stades d’un abcès mineur.

Dynamique du marché du traitement de la cellulite pelvienne

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la maladie inflammatoire pelvienne (MIP)

Le marché du traitement de la cellulite pelvienne est porté par une augmentation de la prévalence des maladies inflammatoires pelviennes (MIP).

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du traitement de la cellulite pelvienne est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché du traitement de la cellulite pelvienne. De plus, un revenu disponible élevé et une demande croissante de traitements avancés et de solutions innovantes entraîneront l’expansion du marché du traitement de la cellulite pelvienne. Parallèlement à cela, l’augmentation de la population gériatrique et l’évolution du mode de vie des personnes amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement de la cellulite pelvienne. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement de la cellulite pelvienne au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché du traitement de la cellulite pelvienne

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique. En raison de la crise financière et du retard dans la prestation des soins de santé spécialisés, tout en donnant la priorité aux traitements liés au COVID-19, les systèmes de santé du monde entier ont été gravement perturbés à la suite de la pandémie de coronavirus. Les patients n’ont pas pu voir leurs contrôles pour diverses raisons, notamment la difficulté d’accéder à un médecin, la peur de la transmission des infections et l’incapacité de poursuivre les thérapies et les procédures essentielles en raison des restrictions pandémiques. De telles considérations peuvent avoir un impact négatif sur le marché du traitement de la cellulite pelvienne ces derniers mois.

Développement récent

En juillet 2020, Endo International plc avait annoncé le lancement de Qwo (collagénase de clostridium histolyticum-aaes) avec l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. QWO est un type de médicament sur ordonnance utilisé pour le traitement de la cellulite modérée à sévère dans les fesses des femmes adultes.

Portée du marché mondial du traitement de la cellulite pelvienne

Le marché du traitement de la cellulite pelvienne est segmenté en fonction du diagnostic, du traitement, de la posologie, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Diagnostic

Ultrason

Laparoscopie

tomodensitométrie

Échographie endoscopique

Autres

Sur la base du diagnostic, le marché du traitement de la cellulite pelvienne est segmenté en échographie, laparoscopie, tomodensitométrie, échographie endoscopique et autres.

Traitement

Antibiotiques

Autres

Sur la base du traitement, le marché du traitement de la cellulite pelvienne est segmenté en antibiotiques et autres.

Dosage

Tablette

Injection

Autres

Sur la base du dosage, le marché du traitement de la cellulite pelvienne est segmenté en comprimés , injections et autres.

Voie d’administration

Oral

Intraveineux

Autres

Le segment de la voie d’administration pour le marché de la cellulite pelvienne est segmenté en voie orale, intraveineuse et autres.

