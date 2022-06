Part de marché du système de gestion du trafic maritime, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

Marché des systèmes de gestion du trafic maritime Service d’assistance)), par systèmes (systèmes d’information de gestion portuaire, systèmes mondiaux de détresse maritime, systèmes d’information fluviaux, systèmes de gestion et de surveillance de la santé A à N), par utilisateur final (commercial (port et port, port fluvial, offshore, port de pêche) , Défense) et par région – Taille, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Perspectives de l’industrie des systèmes de gestion du trafic maritime

La taille du marché mondial des systèmes de gestion du trafic maritime a été estimée à 5,5 milliards de dollars américains en 2020 et atteindra 8,37 milliards de dollars américains d’ici 2027, représentant un CAGR de 6,20% sur la période de prévision 2021-2027. La mise en œuvre du système de gestion des informations portuaires prend de l’ampleur, aidée par une augmentation des extensions de ports en raison de la congestion des navires dans les ports. En outre, le développement et l’utilisation de la technologie tendance dans les ports commerciaux très fréquentés, tels que B. Système mondial de surveillance de la navigation (GNSS), navigation électronique, informatique en nuage et Internet des objets (IoT), qui est l’un des facteurs clés du marché du système de gestion du trafic maritime. Au cours de la période de prévision, ces facteurs élargiront le marché mondial des systèmes de gestion du trafic maritime.

Dynamique industrielle des systèmes de gestion du trafic maritime

L’augmentation du trafic maritime due à l’augmentation des activités commerciales et du transport de marchandises par voie maritime tire le marché mondial.

L’un des principaux moteurs du marché mondial des systèmes de gestion du trafic maritime est la croissance des investissements dans la construction et l’expansion des ports.

L’accent croissant mis sur l’amélioration de la connaissance de la situation maritime, de la sûreté et de la sécurité alimente la croissance du marché.

La mise en œuvre de solutions intégrées et l’adoption d’un système de gestion du trafic maritime 3D par les autorités portuaires créent de nombreuses opportunités de croissance pour le marché mondial.

Le coût élevé des équipements et de l’installation freine la croissance du marché.

Le coût élevé de l’équipement et de la mise en œuvre du système de gestion du trafic maritime est l’une des principales contraintes du marché mondial.

La croissance du marché est entravée par des pannes matérielles et des problèmes/bogues logiciels dans le système de trafic maritime.

Le processus fastidieux et les permis de construction portuaires en retard posent un défi important pour le marché mondial des systèmes de gestion du trafic maritime.

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes de gestion du trafic maritime

La propagation rapide du COVID-19 a de graves répercussions sur le système de gestion du trafic maritime, ce qui a entraîné une baisse de la demande et de l’offre dans le monde. Afin de restreindre les déplacements de sa population et de surveiller la propagation de la pandémie, les pays touchés mettant en place un confinement ont déclenché le confinement de toutes les activités manufacturières. Les fabricants de systèmes de gestion du trafic maritime sont au point mort en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui entraîne une instabilité supplémentaire du système de gestion du trafic maritime.

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des systèmes de gestion du trafic maritime sur la base de ses composants, systèmes et industrie des utilisateurs finaux.

Sur la base des composants, le marché des systèmes de gestion du trafic maritime a été segmenté en –



Matériel Communication Système de communication VHF Communication HF micro-ondes et réseau IHM (Interface Homme Machine) Serveur La navigation radars Bande X Bande S Récepteurs et stations de base du système d’identification automatique (AIS). radiogoniomètre surveillance Caméras de sécurité CCTV capteurs Capteurs météorologiques Multi-Tracking-Sensoren UAV

solutions intégrateurs de capteurs Routage-Monitore Traqueur multi-capteurs Cartes de navigation électroniques

Service maintenance en fonctionnement Service d’information service d’organisation du trafic conseils de navigation service d’assistance



Basé sur les systèmes, le marché des systèmes de gestion du trafic maritime a été segmenté en –

Systèmes d’information pour la gestion portuaire

Systèmes mondiaux de sécurité pour les urgences maritimes

Flussinformationssysteme

Systèmes de gestion et de surveillance de la santé de A à N

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des systèmes de gestion du trafic maritime a été segmenté en –

Commercial Port & Port port fluvial Offshore port de pêche

la défense

Marché des systèmes de gestion du trafic maritime : perspectives régionales

Les cinq régions géographiques ont été segmentées en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique (MEA) pour le marché des systèmes de gestion du trafic maritime. L’Europe détient la plus grande part du marché mondial des systèmes de gestion du trafic maritime, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord. En outre, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché mondial en raison de nombreux accords de défense au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents sur le marché des systèmes de gestion du trafic maritime incluent –

Le système mondial de gestion du trafic maritime est très fragmenté, avec de nombreux acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de gestion du trafic maritime incluent:

Saab AB

Groupe Thales

Rolta Inde Limitée

Le plus souvent

TERME

Tokyo Keiki Incorporé

Japan Radio Company Limited

Groupe Kongsberg

L3 Technologies Incorporé

Sexe

Indra Systemas

Leonardo Finmeccanica

Kelvin Hughes Limitée

Signal

Visim

Le rapport sur le marché du système de gestion du trafic maritime fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations complétées dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du système de gestion du trafic maritime couvre une analyse approfondie sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

L’analyse régionale du système de gestion du trafic maritime comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

