Part de marché du système de gestion de file d’attente virtuelle 2021: tendances mondiales, acteurs clés, rapport d’analyse de l’industrie jusqu’en 2028

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des systèmes de gestion de file d’attente virtuels avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les perspectives stratégiques et les plans de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés. La consommation d’importation / exportation du marché, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Le marché des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles était évalué à 287,37 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 436,00 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028.

Une file d’attente virtuelle permet aux entreprises de créer des files d’attente en ligne, ce qui permet aux clients d’obtenir de l’aide sans avoir à attendre dans de vraies files d’attente. En revanche, une file d’attente traditionnelle relie les clients au site spécifié pendant qu’ils attendent de passer à la caisse ou de demander de l’aide. Les entreprises proposant des expériences d’attente virtuelles et les clients utilisant ce service profitent tous deux de la file d’attente virtuelle. Bien que les consommateurs ne voient qu’une expérience fluide, la technologie qui prend en charge ces interactions simultanées de grande valeur doit être améliorée. De plus, les progrès technologiques en cours permettront probablement aux employés de première ligne, aux directeurs de magasin et au siège social, entre autres, d’évaluer et de suivre des indicateurs de performance importants tels que les temps d’attente, les temps de service du personnel et les résultats des services à l’aide de solutions d’entreprise appropriées. Il y a une augmentation continue du nombre de personnes qui visitent les supermarchés et les épiceries à rabais, les hôpitaux et les cliniques et les aéroports. Cela conduit à des salles d’attente bondées et à de longues files d’attente à ces endroits, ce qui peut causer des désagréments aux clients et, à son tour, affecter les performances commerciales des entreprises respectives. L’adoption du marché des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles est susceptible d’aider les entreprises à surmonter ces problèmes.

En 2021, l’aéroport international de Boston Logan s’est associé à accesso Technology Group plc pour piloter une ligne de sécurité virtuelle. Il s’agit de la première incursion d’accesso dans le secteur du transport aérien, et elle fait de l’aéroport international de Boston Logan un chef de file dans le déploiement d’une technologie qui s’est avérée essentielle pour améliorer la sécurité, la confiance et la fidélité des clients tout en respectant les réglementations liées à la pandémie.

En 2021, Snoqualmie Casino a signé un accord de trois ans avec accesso Technology Group plc pour fournir sa solution de billetterie accesso ShoWare. La solution offrira aux clients une expérience de billetterie en ligne simple, leur permettant d’acheter des billets en quelques clics simples, les deux salles de spectacle du Casino mettant en vedette des talents de premier plan toute l’année.

Impact de Covid-19 sur le marché du système de gestion de file d’attente virtuelle

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché Système de gestion de file d’attente virtuelle. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de confinement ; de plus en plus d’entreprises adoptent le système de gestion de file d’attente virtuelle. Par conséquent, la demande d’applications de parcmètres augmente pendant le COVID-19 et devrait également augmenter pendant la période de prévision.

Pénétration croissante de la numérisation

Avec l’augmentation de la capacité de traitement des microprocesseurs et les prix abordables d’Internet, associés à la baisse des prix des appareils numériques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs personnels, la numérisation de diverses opérations et processus a gagné en popularité au cours des dernières décennies, en particulier dans les économies émergentes de l’Asie-Pacifique. Les petites et moyennes entreprises du monde entier investissent considérablement pour améliorer leurs opérations commerciales grâce à la numérisation, car elle contribue à créer une présence numérique et de nouveaux canaux de contact, à améliorer les capacités de prise de décision et à rationaliser la communication et la collaboration, tout en accroître l’efficacité et la productivité. De plus, la numérisation ouvrant la voie à la création de nouveaux secteurs économiques, les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des initiatives telles que Digital India, Saudi Arabia Vision 2030, US Digital Government Strategy, The European Digital Strategy introduite par l’Union européenne et l’initiative MyDIGITAL du gouvernement malaisien, pour stimuler la numérisation. Ainsi, avec les transformations numériques croissantes de diverses entreprises et processus gouvernementaux dans le monde, ainsi que l’adoption croissante des appareils numériques par les masses, le marché des systèmes de gestion de files d’attente virtuelles se développe à un rythme significatif.

