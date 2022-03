Part De Marché Du Système D’analyse Vidéo, Croissance, Analyse Des Tendances Et Prévisions

Ce rapport d’étude de marché est une excellente approche pour comprendre les informations sur le marché. Il intègre l’estimation de la mesure du marché en termes de valeur et de volume. Diverses méthodologies ont été utilisées pour évaluer et approuver la taille du marché et, parallèlement, pour évaluer la mesure de différents autres sous-marchés sur ce marché. Les principaux acteurs du marché ont été reconnus grâce à la recherche auxiliaire. Et leurs parts ont été résolues grâce à des recherches primaires et secondaires ont été effectuées pour déterminer les parts des principaux acteurs du marché Ce. Le rapport d’étude de marché This rassemble des informations sur les individus ou les organisations émergeant sur le marché This. Cela aide finalement les clients à comprendre les besoins de la majorité des acheteurs.

Le marché mondial des systèmes d’analyse vidéo devrait connaître un TCAC sain de 24,93 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Principaux acteurs du marché : marché des systèmes d’analyse vidéo Cisco Systems, IBM Corporation, Honeywell International Inc., Qognify Inc., BriefCam, Verint, i2V Systems Pvt. Ltd. , KiwiSecurity Software GmbH, DELOPT, Gorilla Technology Group, iOmniscient Pty Ltd., Senstar Corporation, Genetec Inc., Agent Video Intelligence Ltd., IntelliVision, ISS Inc., Axis Communications AB, PureTech Systems Inc., Barrières numériques, intuVision Inc., Avigilon, Identiv Inc., AllGoVision Technologies Pvt. Ltd, Ipsotek Ltd et Viseum International Ltd entre autres.

« Définition du produit » Le système d’analyse vidéo analyse automatiquement la vidéo et détecte, examine tout événement spécifique et rassemble les informations sur les données. Les programmes analytiques prennent également en charge les caméras analogiques, IP et mégapixels, qui peuvent être intégrées aux composants matériels. Le grand volume de données est produit, il nécessite donc de grands espaces de stockage dans le système. Il existe diverses industries qui stimulent la demande, telles que la banque, le gouvernement, le divertissement, l’assurance.

Régions et pays clés étudiés dans ce rapport :

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni et reste du monde)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

* Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine.)

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Pelco a annoncé son alliance de partenariat stratégique avec IBM Corporation pour créer Pelco Analytics optimisé par IBM. La technologie intégrera des analyses d’apprentissage en profondeur et exploitera rapidement les données des séquences vidéo pour identifier et réagir en conséquence. Cette alliance permettra une nouvelle personnalisation grâce à une intégration de bout en bout au niveau du code.

En mai 2017, NVIDIA a annoncé le lancement de NVIDIA Metropolis, une plateforme d’analyse vidéo intelligente lors de la GPU Technology Conference. Cette technologie appliquera l’apprentissage en profondeur aux flux vidéo pour diverses applications telles que la sécurité publique, la gestion du trafic et l’optimisation des ressources. Ce lancement élargira le portefeuille de produits de la société et augmentera le nombre de clients à l’échelle mondiale.

Le marché annuel du système d’analyse vidéo 2020 propose:

Plus de 100 graphiques explorant et analysant le marché du système d’analyse vidéo sous des angles critiques, notamment les prévisions de vente au détail, la demande des consommateurs, la production, etc.

Plus de 10 profils des principaux États producteurs de systèmes d’analyse vidéo, avec des points saillants sur les conditions du marché et les tendances de la vente au détail

Perspectives réglementaires, meilleures pratiques et considérations futures pour les fabricants et les acteurs de l’industrie qui cherchent à répondre à la demande des consommateurs

Prix ​​de gros de référence, position sur le marché, plus prix des matières premières impliquées dans le type de système d’analyse vidéo

Marché mondial du système d’analyse vidéo: analyse de segment

Marché mondial du système d’analyse vidéo par type (logiciels, services), déploiement (sur site, cloud), application (détection d’incidents, gestion des foules, gestion des intrusions, surveillance du trafic, reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, reconnaissance faciale, autres), vertical (BFSI , surveillance de la ville, infrastructure critique, éducation, hôtellerie et divertissement, fabrication, défense et sécurité des frontières, vente au détail et biens de consommation, gestion du trafic, transport, autres), taille de l’organisation (petite et moyenne entreprise, grande entreprise), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie dans le rapport

Le rapport résout les doutes suivants liés au marché du système d’analyse vidéo :

Quels sont les principaux acteurs du marché opérant dans le paysage du marché actuel du système d’analyse vidéo? Quelle région devrait dominer le marché Système d’analyse vidéo en termes de part de marché et de taille au cours de la période de prévision? Quels sont les différents facteurs susceptibles de contribuer à la croissance du marché du système d’analyse vidéo dans les années à venir? Quelle est la stratégie marketing la plus impactante adoptée par les acteurs du marché Système d’analyse vidéo ? Quelle est la croissance prévue du TCAC de l’application 1 au cours de la période de prévision ?

