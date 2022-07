Part de marché du spiromètre en Amérique du Nord, analyse par région des meilleurs acteurs, taux de croissance, application et prévisions

Un rapport de recherche international sur le marché des spiromètres en Amérique du Nord offre potentiellement de nombreuses informations et solutions commerciales qui vous aideront à gagner la compétition. Lors de l’analyse des données du marché, l’aperçu de l’entreprise, la présence géographique, le portefeuille de produits et les développements récents sont pris en compte pour étudier les profils de l’entreprise. Les entreprises peuvent être portées au niveau maximal de croissance et de succès grâce aux informations importantes sur le marché couvertes par ce rapport. Ce rapport de recherche commerciale fournit une analyse précise du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Chacun des facteurs couverts dans le rapport fiable sur le marché des spiromètres en Amérique du Nord fait à nouveau l’objet de recherches approfondies pour obtenir des informations sur le marché améliorées et exploitables.

Le marché des spiromètres en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

La spirométrie est essentiellement un test médical effectué pour évaluer le fonctionnement des poumons d’un individu en mesurant la quantité d’air qu’il inhale et la quantité qu’il expire. Il aide à diagnostiquer l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’autres conditions qui affectent la respiration. Le spiromètre est utilisé pour le test et aide à surveiller l’état des poumons et à vérifier si un traitement pour une affection pulmonaire chronique fonctionne.

La préférence croissante pour les soins à domicile, l’augmentation du nombre de fumeurs de tabac ainsi que l’augmentation de la demande d’appareils pour diagnostiquer diverses maladies respiratoires tels que la tuberculose, l’asthme, les maladies obstructives chroniques, la fibrose kystique, le poumon noir et d’autres sont le facteur important responsable de la croissance du marché des spiromètres. De plus, la croissance de la population gériatrique, l’augmentation des dépenses de santé, l’augmentation de l’adoption de procédés d’emballage innovants pour prévenir tout type d’infection bactérienne et l’augmentation de l’inclinaison vers les soins à domicile permettant de soigner les patients dans le confort de leur domicile et le développement de la télé -Les spiromètres augmentent également la croissance globale du marché. Cependant, on estime que le temps nécessaire pour effectuer les tests entrave la croissance du marché.

Les développements technologiques croissants des spiromètres pour acquérir un rendement plus élevé et un confort amélioré du patient sans complications, ainsi que les initiatives croissantes des gouvernements et des instituts de recherche pour des projets de recherche et développement devraient générer des opportunités rentables pour le marché. D’autre part, le risque d’inexactitude et le besoin de professionnels qualifiés peuvent constituer un défi pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des spiromètres fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des spiromètres Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché des spiromètres en Amérique du Nord

Le marché des spiromètres est segmenté en fonction du produit, du type, du mécanisme, des composants jetables, des maladies, de l’utilisation finale de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en consommables et accessoires, appareils et logiciels. Les appareils sont en outre segmentés en spiromètre sur PC, spiromètre portable et spiromètre de table.

Sur la base du type, le marché est segmenté en pneumotachomètre, incitatif, spiromètre de type éolienne, spiromètre à inclinaison compensée et autres.

Sur la base du mécanisme, le marché nord-américain des spiromètres est segmenté en spiromètres à détection de débit et débitmètres de pointe.

Sur la base des composants jetables, le marché est segmenté en filtres, capteurs et tubes.

Sur la base des maladies, le marché nord-américain des spiromètres est segmenté en MPOC, asthme et autres.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en diagnostic et thérapeutique.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché nord-américain des spiromètres est segmenté en hôpitaux , laboratoires cliniques , établissements de soins à domicile et établissements industriels.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en marchés de gré à gré et appels d’offres directs.

Analyse au niveau du pays du marché des spiromètres

Les pays couverts par le rapport sur le marché des spiromètres sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché en raison de l’incidence croissante des maladies respiratoires chroniques, de l’amélioration des infrastructures de soins de santé et de l’adoption croissante d’appareils technologiquement avancés dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché du spiromètre fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le paysage concurrentiel du marché Spiromètre fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des spiromètres.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des spiromètres sont Koninklijke Philips NV, SCHILLER, Welch Allyn, SDI Diagnostics, Hill-Rom Services, Inc., CardioTech, MIR Medical International Research, Vitalograph, COSMED srl, Teleflex Incorporated, MGC Diagnostics Corporation. , NDD Medical Technologies, Midmark Corporation, Smiths Medical, Jones Medical Instrument Company, Ledermann+Zeitgeist GmbH, Fukuda Sangyo Co. Ltd., VYAIRE, CHEST MI, Inc., Contec Medical Systems Co. Ltd. et NIHON KOHDEN CORPORATION, entre autres.

