Part de marché du séquençage Sanger, taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et application

Data Bridge Market Research analyse que le marché du séquençage Sanger, qui s’élevait à 1,92 milliard USD en 2021, atteindrait 7,47 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 18,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Scénario de marché du séquençage Sanger

Une amorce de séquençage oligonucléotidique qui se lie à l’ADN à côté de la région d’intérêt est utilisée dans le séquençage Sanger pour se concentrer sur une zone particulière de l’ADN matrice. Le séquençage W Sanger utilise des répliques chimiques des quatre nucléotides d’ADN pour déterminer la séquence. Les didésoxyribonucléotides (ddNTP) sont ces analogues, dépourvus du groupe hydroxyle 3 ‘nécessaire à l’allongement 5 ‘à 3’ d’une chaîne polynucléotidique d’ADN.

La technique Sanger de séquençage de l’ADN repose sur l’incorporation aléatoire de didésoxynucléotides de terminaison de chaîne par l’ADN polymérase lors de la réplication de l’ADN in vitro et utilise l’électrophorèse. Cependant, pour les initiatives à plus petite échelle et pour valider les résultats du séquençage en profondeur, l’approche Sanger est encore largement utilisée. Il peut toujours créer des lectures de séquences d’ADN de plus de 500 nucléotides et maintenir des niveaux de précision d’environ 99,99 %, ce qui lui donne un avantage sur les méthodes de séquençage à lecture courte (comme Illumina).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du séquençage Sanger sont :

Thermo Fisher Scientific Inc (États-Unis)

Source BioScience (Royaume-Uni)

GenScript (États-Unis)

LGC Limited (Royaume-Uni)

CeMIA (États-Unis),

Quintara Biosciences (États-Unis)

GenHunter Corporation (États-Unis)

GENEWIZ (États-Unis), Nucleics (Royaume-Uni)

SciGenom Labs Pvt. Ltd (Inde)

Microsynth AG (Suisse)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Fasteris SA (Suisse)

StarSEQ GmbH (Allemagne)

Dynamique du marché du séquençage Sanger

Les avancées technologiques

Activités de recherche et développement (R&D)

La montée des maladies génétiques

Des opportunités

Contraintes/Défis

Portée du marché mondial du séquençage Sanger

Le marché du séquençage Sanger est segmenté en fonction de l’application, du séquençage, du laboratoire, de la recherche et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Application

Diagnostique

Biomarqueurs

Un cancer

La santé reproductive

Médecine personnalisée

Médecine légale

Autres

Séquençage

Séquençage du fusil de chasse

Séquençage de gènes ciblé

Autres

Laboratoire

Laboratoires humides

Laboratoires secs

Rechercher

En interne

Sous-traité

Utilisation finale

Académique

Instituts de recherche gouvernementaux

Compagnies pharmaceutiques

Entreprises de biotechnologie

Hôpitaux

Cliniques

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé analytique

Premium Insights

Marché du séquençage Sanger: Réglementations

Aperçu du marché

Marché du séquençage Sanger, par type de produit

Marché du séquençage

Sanger, par séquençage Marché du séquençage Sanger, par type

Marché du séquençage Sanger, par marché du séquençage additif

Sanger, par application

Marché du séquençage Sanger, par

Marché du séquençage Sanger de la région : paysage de l’entreprise

Analyses SWOT Questionnaires sur le

profil de l’entreprise Rapports connexes

Analyse régionale / aperçu du marché du séquençage Sanger

Le marché du séquençage sanger est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, application, séquençage, laboratoire, recherche et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du séquençage Sanger sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du séquençage sanger en raison du nombre croissant de personnes gériatriques et de l’adoption de technologies médicales innovantes.

L’ Asie-Pacifique (APAC) devrait observer une germination notable au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, en raison d’une expansion des dépenses de recherche et développement et d’une augmentation de l’utilisation du séquençage Sanger.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

– Part de marché du séquençage Sanger et revenus / ventes par principaux acteurs

– Tendances du marché du séquençage Sanger – Analyse des technologies / produits / start-ups émergentes, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

– Taille du marché

du séquençage Sanger – Taille du marché du séquençage Sanger par application / secteurs verticaux de l’industrie

– Projections / prévisions du marché du séquençage Sanger

