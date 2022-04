Part de marché du revêtement de nitrure de titane et analyse concurrentielle, perspectives de croissance, tendance, paysage réglementaire et prévisions 2028

Le du marché des revêtements en nitrure de titane devrait atteindre 8,29 milliards USD en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de revêtements et de matériaux résistants à l’usure et à la corrosion pour la fabrication d’outils de coupe, de dispositifs médicaux et d’équipements de transformation des aliments, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de divers nano-revêtements ainsi que de nano-matériaux sont des facteurs clés soutenant la croissance des revenus du marché. . Le nitrure de titane est un matériau céramique très dur utilisé pour revêtir divers substrats tels que les alliages de titane, l’aluminium et l’acier pour améliorer les propriétés de surface. Le nitrure de titane possède d’excellentes propriétés, notamment une résistance élevée à la chaleur, une dureté, une bonne résistance à la corrosion et des propriétés de résistance à l’usure.

De plus, il est également de nature électriquement conductrice, non oxydante et non toxique. Le nitrure de titane est largement utilisé dans la fabrication d’outils de coupe car il offre des propriétés de dureté et de résistance élevée à l’oxydation, et est également utilisé pour revêtir les instruments chirurgicaux et les implants dentaires et médicaux en raison de sa nature non toxique.

L’application de nitrure de titane peut être effectuée par différentes méthodes telles que le dépôt physique en phase vapeur, le dépôt chimique en phase vapeur, la pulvérisation et le placage ionique. Le dépôt physique est une méthode couramment utilisée car il offre une meilleure résistance à l’érosion.

Le rapport de recherche sur le revêtement de nitrure de titane comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et leurs plans d’expansion commerciale adoptés par eux. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial du revêtement de nitrure de titane est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché du revêtement de nitrure de titane, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché en fonction de la dynamique de l’offre et de la demande et de la structure de prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Quelques conclusions clés du rapport :

En juillet 2020, FX Shoulder, Inc. a reçu une autorisation de 510 000 pour ses cupules d’arthroplastie d’épaule revêtues de nitrure de titane, ses têtes humérales et ses glénosphères. Ce produit a aidé FX Shoulder à atteindre un marché plus large et à offrir aux chirurgiens davantage de solutions d’arthroplastie de l’épaule pour répondre aux besoins des patients.

Les revenus du segment de dépôt physique en phase vapeur devraient enregistrer un TCAC de 8,5 % tout au long de la période de prévision. Le dépôt physique en phase vapeur offre une propriété de résistance à l’érosion améliorée.

L’Europe devrait enregistrer une croissance modérée tout au long de la période de prévision. La demande croissante d’outils et d’équipements de coupe de haute qualité et le développement rapide de l’industrie aéronautique sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Acree Technologies Inc., BryCoat Inc., Beamalloy Technologies, LLC, IHI Ionbond AG, Northeast Coating Technologies, Richter Precision, Inc., SurfTech, Surface Engineering Technologies LLC, Techmetals, Inc. et Vergason Technology. , Inc.

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial du revêtement de nitrure de titane en fonction de la technique de dépôt, du matériau de surface, de l’application et du type de cible , et région :

Perspectives de la technique de dépôt (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

Dépôt physique en phase vapeur

Pulvérisation

Placage ionique Dépôt

chimique en phase vapeur

Perspectives des matériaux de surface (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

Alliages de titane

Acier

Carbure

Aluminium

Application Outlook (Revenus : USD milliards ; 2018-2028)

Outils de coupe

Aéronefs

Médicaux

Décoratifs

Type de cible Perspectives (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

Cible d’avion Cible

rotative

Perspectives régionales (Revenus : milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni BENELUX Italie Espagne Suisse Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste du MEA



du rapport sur le marché du revêtement de nitrure de titane:

Le rapport comprend un aperçu du marché du revêtement de nitrure de titane ainsi que la part de marché, le rapport entre l’offre et la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie du revêtement en nitrure

de

titane

