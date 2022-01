Part de marché du recrutement en ligne par les principaux fabricants 2028 : ABC Consultants, Glassdoor, Inc., iPlaceUSA, Inc., itForte

Le marché du recrutement en ligne était évalué à 29292,3 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 47315,0 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 7,1 % de 2021 à 2028.

La numérisation de tous les processus commerciaux, y compris le recrutement, est attribuée à la demande du marché. La transformation numérique modifie la façon dont les entreprises travaillent (internes) ou communiquent avec leurs clients (externes). Cependant, dans la plupart des situations, la transformation numérique implique l’achat de logiciels et de technologies de données telles que des solutions de recrutement et des canaux de recrutement en ligne, pour réduire ou supprimer les activités administratives et améliorer les performances opérationnelles au sein et entre les départements et les équipes de recrutement. La numérisation ou le passage au mode de recrutement en ligne présente divers avantages, tels que :

Meilleure productivité et gain de temps : de diverses manières, le recrutement en ligne contribue à accélérer les procédures d’embauche quotidiennes. Les entreprises peuvent automatiser les tâches administratives telles que le suivi des documents des candidats ou l’organisation d’entretiens. Les recruteurs en ligne utilisent des solutions de système de suivi des candidatures (ATS) pour sélectionner rapidement les candidats, car l’ATS stocke toutes les données requises sur les candidats en un seul endroit. Ils n’auront pas à lire un CV avant de passer à la lettre de motivation, au portfolio ou à l’évaluation du candidat, car il se trouvera sur la même page. Les recruteurs ne sont pas les seuls à profiter des systèmes de recrutement en ligne. Les candidats peuvent également postuler rapidement puisque les processus incluent des formulaires de candidature à remplissage automatique et des boutons de candidature en un clic. D’autres facteurs favorisant la numérisation sont l’amélioration de l’analyse des candidats et l’accès à un grand nombre de candidats, entre autres. Les facteurs susmentionnés favorisent la numérisation du processus de recrutement parmi les entreprises du monde entier, alimentant ainsi la croissance dumarché du recrutement en ligne

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du recrutement en ligne

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les campagnes de recrutement hors ligne à travers le monde. Covid-19 a eu un impact sur les opérations des entreprises à travers le monde, y compris l’embauche. En raison de la pandémie, il était vital pour les entreprises de mettre à niveau leurs processus de recrutement rapidement et de manière créative. Les organisations se sont tournées vers les opérations à distance pour lutter contre les risques sanitaires de la pandémie et sont en train de remanier la façon dont elles emploient de nouveaux talents. En utilisant la bonne technologie, plusieurs entreprises sont passées de l’embauche physique à l’embauche virtuelle. Au lendemain de l’épidémie, les responsables RH se bousculent pour adapter les méthodes de recrutement. Heureusement, la technologie existe pour aider à réduire l’exposition tout en obtenant du personnel de haute qualité.

Les acteurs opérant sur le marché du recrutement en ligne se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2020, Tribepad Ltd., une société de logiciels de recrutement, a annoncé un partenariat avec WeLove9am, une agence de marketing et de publicité. Le partenariat vise à aider Signature Senior Lifestyle Care Homes à faciliter un processus de recrutement en ligne fluide pour leurs clients.

En 2018, LinkedIn a lancé un nouveau produit pour aider les employeurs à gérer la recherche de candidats, les entretiens et l’embauche. LinkedIn expérimente également comment il peut aider les entreprises à améliorer leur diversité en permettant aux recruteurs d’évaluer les proportions de genre dans un pool de candidats.

Le marché du recrutement en ligne a été segmenté comme suit :

Marché du recrutement en ligne – par type d’emploi

Permanent

À temps partiel

Marché du recrutement en ligne – par application

La finance

Ventes et marketing

Ingénierie

CE

Autres

Marché du recrutement en ligne – par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne La France Italie Royaume-Uni Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Australie Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM) Brésil Argentine Reste de SAM



