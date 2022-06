Part de marché du propylène, taille, tendance régionale, croissance future, mises à jour des principaux acteurs, demande de l’industrie, plans actuels et futurs par prévision jusqu’en 2028

Le marché du propylène devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,43% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché du propylène fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande pour le produit des industries des utilisateurs finaux accélère la croissance du marché du propylène.

Le marché mondial du propylènerapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

L’augmentation de la demande de propylène de l’industrie de la construction à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché du propylène. L’augmentation de l’utilisation du propylène dans diverses industries telles que l’emballage, le textile, la construction, l’automobile et autres et l’augmentation de la demande de polymère produit à partir du monomère de propylène dans le secteur automobile accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de la demande de produits en polypropylène utilisés dans la fabrication de garnitures intérieures, de panneaux instrumentaux, de garnitures de porte, de boîtiers et de plateaux de batterie, de doublures d’ailes, de pare-chocs et d’autres composants et l’expansion continue du secteur du commerce électronique influencent davantage le marché. De plus, l’expansion des industries des utilisateurs finaux, l’urbanisation et l’industrialisation et la forte augmentation des investissements dans les développements infrastructurels affectent positivement le marché du propylène. En outre, la fermentation des activités de recherche et développement et les économies émergentes offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du propylène sont Dow, BASF SE, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Exxon Mobil Corporation., INEOS, LyondellBasell Industries Holdings BV, SABIC, Asahi Kasei Corporation, China Petrochemical Corporation, Chevron Phillips Chemical Company, Manali Petrochemical, AGC Chemicals, Royal Dutch Shell, Oleon NV, Repsol, Linde, Honeywell International Inc, Huntsman International LLC., Archer Daniels Midland Company et Solventis parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le rapport sur le marché mondial du propylène vous fournit des informations détaillées, des connaissances de l’industrie, des prévisions de marché et des analyses. Le rapport sur l’industrie mondiale du propylène clarifie également les risques économiques et la conformité environnementale. Le rapport sur le marché mondial du propylène aide les passionnés de l’industrie, y compris les investisseurs et les décideurs, à effectuer des investissements en capital en toute confiance, à développer des stratégies, à optimiser leur portefeuille d’activités, à innover avec succès et à fonctionner de manière sûre et durable.

Étendue du marché du propylène et taille du marché

Le marché du propylène est segmenté en fonction des dérivés, des types, de la technologie des procédés de production, de l’application et de l’industrie verticale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des dérivés, le marché du propylène est segmenté en polypropylène, oxyde de propylène, cumène , acrylonitrile , acide acrylique et acrylates, alcools et autres. Les alcools sont ensuite segmentés en alcools oxo et alcools isopropyliques. D’autres sont encore segmentés en caoutchoucs isobutyl benzène et epdm.

Sur la base des types, le marché du propylène est segmenté en pureté 99%, pureté 99,5% et autres.

Sur la base de la technologie des procédés de production, le marché du propylène est segmenté en vapocraquage, raffinage et sur mesure.

Sur la base de l’application, le marché du propylène est segmenté en matières premières chimiques organiques, résines synthétiques, produits chimiques fins et autres.

Sur la base de la verticale industrielle, le marché du propylène est segmenté en automobile, construction, emballage, textile et autres. D’autres sont encore segmentés en produits pharmaceutiques et solvants.

Marché du propylène : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

(Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie) Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

(Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.) Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

(États-Unis, Mexique et Canada.) Amérique du Sud (Brésil etc.)

(Brésil etc.) Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Indicateurs clés analysés :

Acteurs du marché et analyse des concurrents : Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité de production/ventes, les revenus, le prix et la marge brute et les ventes par types de produits.

Le rapport couvre les principaux acteurs de l’industrie, y compris le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité de production/ventes, les revenus, le prix et la marge brute et les ventes par types de produits. Analyse du marché mondial et régional: Le rapport comprend l’état et les perspectives du marché mondial et régional. En outre, le rapport fournit des détails sur chaque région et pays couverts dans le rapport. Identifier sa production, sa consommation, ses importations et ses exportations, son volume de ventes et ses prévisions de revenus.

Le rapport comprend l’état et les perspectives du marché mondial et régional. En outre, le rapport fournit des détails sur chaque région et pays couverts dans le rapport. Identifier sa production, sa consommation, ses importations et ses exportations, son volume de ventes et ses prévisions de revenus. Analyse du marché par type de produit: Le rapport couvre la majorité des types de produits dans l’industrie du propylène, y compris ses spécifications de produit par chaque acteur clé, le volume, les ventes en volume et en valeur (M USD).

Le rapport couvre la majorité des types de produits dans l’industrie du propylène, y compris ses spécifications de produit par chaque acteur clé, le volume, les ventes en volume et en valeur (M USD). Analyse du marché par type d’application : sur la base de l’industrie du propylène et de ses applications, le marché est en outre sous-segmenté en plusieurs applications majeures de son industrie. Il vous fournit la taille du marché, le TCAC et les prévisions pour chaque application de l’industrie.

sur la base de l’industrie du propylène et de ses applications, le marché est en outre sous-segmenté en plusieurs applications majeures de son industrie. Il vous fournit la taille du marché, le TCAC et les prévisions pour chaque application de l’industrie. Tendances du marché : tendances clés du marché, notamment une concurrence accrue et des innovations continues.

tendances clés du marché, notamment une concurrence accrue et des innovations continues. Opportunités et moteurs : identifier les demandes croissantes et les nouvelles technologies

identifier les demandes croissantes et les nouvelles technologies Analyse des cinq forces de Porters : Le rapport fournira l’état de la concurrence dans l’industrie en fonction de cinq forces fondamentales : la menace de nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des acheteurs, la menace de produits ou services de substitution et la rivalité existante dans l’industrie.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyser les perspectives du marché du propylène avec les tendances récentes et l’analyse des cinq forces de Porter

Étudier les perspectives actuelles et futures du marché dans les marchés développés et émergents

Scénario de dynamique du marché du propylène, ainsi que les opportunités de croissance du marché dans les années à venir

Analyse de la segmentation du marché du propylène, y compris des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et non économiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande du propylène (millions USD) et le volume (millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment

Analyse des ventes des canaux de distribution par valeur

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché de Propylène des principaux acteurs, ainsi que le lancement de nouveaux produits et les stratégies adoptées par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et la stratégie employée par les principaux acteurs du marché

