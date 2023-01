Part de marché du polysilicate de lithium en France et dans le monde 2022 Impact du COVID-19 et perspectives régionales 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial du polysilicate de lithium devrait croître à un TCAC de 4,2 % de 2022 à 2030 . Le polysilicate de lithium est une sorte de liant inorganique utile dans les revêtements, la modification de surface et le renforcement des polymères, entre autres. L’application du polysilicate de lithium comprend les revêtements de zinc marins/industriels à haute performance et autres, où une forte charge de pigment, une résistance à l’eau et à l’usure sont requises. Il est utilisé pour améliorer la résistance, la longévité et la durabilité du béton en le versant sur des surfaces en béton.

Ainsi, la demande croissante des industries de la construction ouvrira la voie à la croissance du marché. Par exemple, la Chine prévoyait de dépenser 13 000 milliards de dollars dans la construction de bâtiments d’ici 2030, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché dans les années à venir. Des facteurs tels que l’industrie maritime émergente et l’utilisation croissante dans le secteur industriel propulseront la croissance du marché dans les années à venir à travers le monde.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial du polysilicate de lithium

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché ; pour freiner la croissance du COVID-19, le gouvernement a imposé diverses restrictions et blocages dans différentes économies. Cela a entraîné l’arrêt des activités commerciales, le déclin des opérations de l’industrie maritime, l’arrêt des activités de construction et la fermeture d’unités de fabrication. Ces facteurs ont eu une incidence négative sur la croissance du marché pendant la pandémie.

Cependant, la construction d’hôpitaux et d’unités d’isolement pour les personnes infectées a géré la croissance régulière du marché au milieu de la pandémie. Lors de la construction d’hôpitaux ou d’unités d’isolement, l’écart entre la demande et l’offre était dû à des chaînes d’approvisionnement perturbées, telles que l’industrie du commerce électronique, qui a joué un rôle essentiel dans la satisfaction de la demande. De plus, avec la facilité des directives COVID-19 et la reprise des activités, le marché a connu une forte demande de la part des industries d’utilisation finale, augmentant sa croissance au cours de la seconde moitié de l’année 2020.

Portée du marché mondial du polysilicate de lithium

L’étude classe le marché du polysilicate de lithium en fonction du type, du canal de distribution et de l’application, aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Pureté>90%

Pureté>95%

Pureté>98%

Par perspectives de canal de distribution ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Chaîne en ligne

Canal hors ligne

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Marin

Industriel

Construction

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de la construction représente une part de marché importante, par application

Dans le segment des applications, la construction représente la part de marché majeure en 2021. La contribution de l’industrie de la construction au PIB en France est de 5,6 % en 2021, soit 0,4 % de plus contre 5,2 % en 2020, selon les données des Nations Unies. Commission économique pour l’Europe. Suite aux travaux de construction croissants, par exemple, en janvier 2021, la Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) a annoncé qu’elle construirait 10 000 logements abordables pour LIG et EWS. Les maisons seront construites selon un modèle de partenariat public-privé (PPP) sous le Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).

De même, en janvier 2021, dans le cadre du PMAY, le gouvernement a autorisé la construction en zone urbaine de 168 000 maisons, portant le nombre total de maisons agréées à 11 millions. En outre, l’allocation d’environ 6370,40 millions USD pour achever 80 00 000 maisons dans le cadre du programme, à la fois rurales et urbaines, pour l’exercice 2022-23. Ainsi, la croissance de l’industrie de la construction à travers le monde créera des opportunités lucratives pour la croissance des segments et du marché dans les années à venir.

L’Asie-Pacifique pour stimuler le marché mondial du polysilicate de lithium

L’industrie maritime en pleine croissance stimulera la croissance du marché dans toute la région Asie-Pacifique, en particulier à Singapour, en Malaisie et dans d’autres pays. En outre, les ports de Singapour sont parmi les plus actifs au monde et son industrie maritime représente 7 % du produit intérieur brut, selon les données du ministère du Logement et des Affaires urbaines du gouvernement indien.

Le polysilicate de lithium est résistant à la corrosion pour les navires et les accessoires connexes nécessitant une protection contre la corrosion. Ainsi, l’industrie maritime régionale croissante et émergente exigera davantage de solutions de résistance à la corrosion. De plus, l’industrie maritime croissante exige également la construction d’entrepôts et de ports. Ceci, à son tour, stimule la croissance du marché dans les années à venir.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial du polysilicate de lithium

Les principaux acteurs opérant sur le marché du polysilicate de lithium adoptent des stratégies clés telles que des acquisitions, des partenariats, des accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché et gagner des parts de marché importantes. Le marché du polysilicate de lithium est très concentré par nature. Les principaux acteurs du marché mondial du polysilicate de lithium sont: