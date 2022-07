Part de marché du polyéther éther cétone (PEEK), taille, tendance, principaux acteurs clés, croissance et prévisions jusqu’en 2022-2028

Le marché mondial de la polyéther éther cétone (PEEK)devrait atteindre 1,34 milliard de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le PEEK (Polyétheréthercétone) est un thermoplastique semi-cristallin de haute performance de fabrication. Cette substance opaque dure (grise) offre un mélange unique d’immunité aux produits chimiques, aux caractéristiques mécaniques, à l’échappement, à la fatigue et ainsi qu’une résistance exceptionnelle aux hautes températures, jusqu’à 480°F (260°C). Le polymère fait référence à la famille des polymères polycétones (PEEK, PEK, PEKK, PEEKK et PEKEKK) et le PEEK est le plus largement utilisé et produit à grande échelle parmi eux. La demande croissante de plastiques hautes performances en remplacement des métaux dans l’automobile en raison du besoin croissant de matériaux hautes performances et légers devrait stimuler le marché. La structure administrative environnementale rigoureuse des marchés avancés d’Europe et des États-Unis. S a poussé les associés de l’industrie automobile à utiliser des alternatives qui aident à réduire la consommation de carburant en améliorant l’efficacité énergétique globale. Ces inclinations régionales devraient avoir un impact positif sur les volumes mondiaux au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché mondial du polyéther éther cétone (PEEK):

SABIC, Schulman, Inc., Solvay, Caledonian Ferguson & Timpson Ltd, Aetna Plastics Corp., CBC Co. Ltd, Celanese Corporation, Evonik Industries AG, Parkway Products, LLC., JK Overseas, Jilin Province Zhongyan Polymer Materials Co., Ltd ., Polyone, Quadrant AG, RTP Company, Victrex plc et ZYEX Ltd.

Segmentation du marché basée sur Product Outlook :

Rempli de carbone

Rempli de verre

Non rempli

Perspectives technologiques :

impression en 3D

Extrusion

Moulage par injection

Perspectives d’application :

Automobile

Soins de santé

Aérospatial

Gaz de pétrole

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



