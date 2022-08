Part de marché du pétrole de Tamanu, taille, analyse, croissance, tendance et rapport de recherche sur les prévisions d’ici 2030

Le marché mondial de l’huile de Tamanu devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste de 6,2 % entre 2022 et 2030. Des facteurs tels que la prévalence croissante de divers troubles cutanés, la prise de conscience croissante de l’attrait esthétique chez les femmes et les hommes dans le monde et l’utilisation croissante des cosmétiques et les produits de soins personnels devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, l’acné est l’une des maladies de peau les plus répandues aux États-Unis, touchant environ 50 millions de personnes chaque année. L’acné débute généralement pendant la puberté et touche un grand nombre d’adolescents et de jeunes adultes. De plus, environ 85% des personnes âgées de 12 à 24 ans ont au moins une acné mineure. Cela devrait alimenter la demande de produits contenant de l’huile de tamanu, car elle est connue pour réduire les cicatrices d’acné.

La popularité et l’utilisation croissantes des cosmétiques à base d’ingrédients naturels et biologiques, la croissance du pouvoir d’achat des utilisateurs, la tendance croissante des achats sur les sites Web et les applications de commerce électronique dans le monde, en particulier dans les pays en développement, sont d’autres facteurs majeurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial. dans une large mesure au cours de la période de prévision. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des effets nocifs des produits chimiques synthétiques utilisés pour fabriquer des cosmétiques et des produits de soins personnels. Cela conduit à déplacer la préférence des utilisateurs vers les produits naturels et biologiques, qui sont perçus comme plus sûrs et plus efficaces que les produits à base de produits chimiques synthétiques. En outre, le nombre croissant de femmes qui travaillent dans le monde,

Principaux acteurs du marché mondial de l’huile de tamanu :

Amyris Inc., Biosource Naturals LLC, Connock London, Deoiling Technologies LLP, Eco-Tan Pty Ltd., From Nature With Love LLC, Gromax Agro Chemicals Ltd., Kama Ayurveda Pvt. Ltd., Proganix, LLC et The Jojoba Company.

Certains des facteurs limitant la croissance des revenus du marché mondial comprennent le manque de sensibilisation aux avantages de l’huile de tamanu parmi les consommateurs et certains fabricants de produits de soins personnels. En outre, le coût élevé des matières premières est un autre facteur majeur qui pourrait entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché.

Segmentation du marché basée sur Product Type Outlook :

Huile porteuse

Huile de soin

Produits de beauté

Perspectives d’application :

Cicatrices d’acné

Cicatrisation des plaies

Brûlures et coups de soleil

Les autres

Perspectives du canal de distribution :

En ligne

Hors ligne Supermarchés/Hypermarchés Magasins spécialisés Drogueries/Pharmacies



Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



