Part de marché du miel brut, tendances, stratégie commerciale et prévisions jusqu’en 2028

Le miel brut extrait le miel des nids d’abeilles de la ruche et le verse sur un tissu ou une maille en nylon pour séparer le miel des impuretés comme la cire d’abeille et les abeilles mortes. Une fois filtré, le miel brut est conditionné en bouteille sans autre transformation. Le miel brut contient 31 minéraux différents, environ 22 acides aminés et une large gamme d’enzymes et de vitamines.

Il contient également près de trente types de composés végétaux bioactifs, appelés polyphénols. Les polyphénols agissent en outre comme antioxydants dans le corps humain. Plusieurs études ont établi un lien entre les antioxydants et un large éventail d’avantages pour la santé, notamment une réduction de l’inflammation et un risque moindre de maladie cardiaque et de certains cancers.

Certains des principaux acteurs du marché mondial :

Or néerlandais

Nature de Nate

Rowse

Miel d’écorceur

Miel de Langnèse

Petite Abeille Impex

Cuillère de mariage

Sue l’abeille

Y. S. Fermes apicoles biologiques

Nourriture consciente

Le marché mondial du miel brut est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché du miel brut est segmenté en miel polyfloral et miel monofloral. Sur la base des applications, le marché est segmenté en industrie alimentaire et industrie médicale.

Le marché du miel brut a connu une croissance significative en raison de facteurs tels que la prise de conscience croissante des avantages pour la santé offerts par le miel brut couplée à une prise de conscience croissante de la santé des consommateurs. De plus, une évolution substantielle des producteurs de denrées alimentaires vers l’utilisation d’ingrédients alimentaires naturels et non transformés offre d’énormes opportunités de marché aux principaux acteurs du marché. Cependant, le coût élevé et la disponibilité facile d’autres miels transformés conventionnels devraient entraver la croissance globale du marché du miel brut.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché du miel brut. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

