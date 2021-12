Part de marché du maïs soufflé au micro-ondes, croissance par principale entreprise, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Le maïs soufflé est une collation riche en fibres, faible en calories et assez nutritive. Le pop-corn est une collation à base de maïs ou de grains de maïs. Il est fabriqué en chauffant des grains de maïs dans une casserole, un brûleur, une bouilloire ou un micro-ondes avec de l’huile végétale ou du beurre. Le maïs soufflé au micro-ondes est un produit de commodité composé de maïs soufflé non éclaté dans un sac en papier scellé amélioré qui est destiné à être cuit dans un four à micro-ondes.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du pop-corn micro-ondes avec une segmentation détaillée du marché par type, canal de distribution et géographie. Le marché mondial du pop-corn micro-ondes devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du pop-corn micro-ondes et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

La liste des entreprises

1. Compagnie américaine de maïs soufflé

2. Barrel O Fun Snack Foods

3. Marques Conagra

4. Produits de la médaille d’or

5. Compagnie Hershey

6. Lekue

7. Nordicware

8. PepsiCo

9. Presto

10. Entreprises de puits

Le marché mondial du pop-corn micro-ondes est segmenté en fonction du type et du canal de distribution. Sur la base du type, le marché mondial du pop-corn micro-ondes est segmenté en aromatisé et nature. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du maïs soufflé aux micro-ondes est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, vente au détail en ligne et autres.

Les clients sont incités à choisir des collations nutritives et prêtes à l’emploi en raison d’une sensibilisation accrue à la santé et des changements d’habitudes alimentaires. Le maïs soufflé devient une meilleure option pour les collations et le petit-déjeuner, car il est riche en fibres alimentaires et en de nombreux autres nutriments tels que le phosphore, les protéines et le complexe de vitamines B. De plus, les avantages pour la santé qui y sont associés, tels que l’amélioration de la digestion, la promotion d’une fonction osseuse saine et autres, ont accru le marché du pop-corn micro-ondes à la maison.

Les rapports couvrent les développements clés du marché du pop-corn micro-ondes en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et d’autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganique observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché.

