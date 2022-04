Part de marché du logiciel de gestion de cabinet intégré (IPMS), croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions de 2022 à 2028

Le rapport d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale précieuse pour l’expansion de l’industrie. Tous les paramètres de marché couverts dans le rapport sont d’une immense utilité pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients à propos de l’industrie, ce qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En outre, le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision peuvent également être obtenus avec un rapport sur le marché international.

Le marché mondial des logiciels de gestion de cabinet intégré (IPMS) devrait croître avec un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la nécessité de réduire la charge de travail des employés administratifs dans les organisations de soins de santé.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des logiciels de gestion de cabinet intégré (IPMS)

Certains des principaux concurrents opérant actuellement sur le marché du logiciel de gestion de cabinet intégré (IPMS) sont GENERAL ELECTRIC ; Société Cerner ; eClinicalWorks ; Epic Systems Corporation ; McKesson Corporation ; athenahealth, Inc. ; NextGen Health Care, Inc. ; Tous les scripts ; Greenway Health, LLC ; Henry Schein, Inc. ; Solutions de soins de santé AdvantEdge ; Accumedic Computer Systems, Inc. ; CareCloud Corporation ; Kareo, Inc. ; AdvancedMD, Inc. ; Drcrono Inc. ; CollaborateMD Inc. ; OfficeAlly Inc. ; Technologie de l’information médicale, Inc. ; SIGE Santé ; CompuGroup Medical SE et CEGEDIM GROUP.

Définition du marché – Marché mondial du logiciel de gestion de cabinet intégré (IPMS)

Le logiciel de gestion de cabinet intégré (IPMS) est un type de solution logicielle médicale/de soins de santé qui assiste dans les tâches et les tâches administratives liées à la prestation de services de santé. La version intégrée de ce logiciel fournit aux patients et aux prestataires de soins de santé toutes les tâches nécessaires et contribue à la facilité d’utilisation, telles que la prise de rendez-vous, le traitement des indemnisations des organismes d’assurance, la fourniture de factures et diverses autres tâches.

Indicateurs de marché :

Demande accrue et concentration sur les rôles et responsabilités administratifs dans les établissements de santé en raison de la prévalence des visites de patients

Réduction globale des coûts du processus et augmentation de l’efficience et de l’efficacité tout au long du processus ; ce facteur devrait agir comme un moteur de croissance du marché

Restrictions de marché :

Préoccupations concernant le vol de données et la mauvaise gestion des informations personnelles et des patients via la mise en œuvre de ce système ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Analyse concurrentielle: marché mondial du logiciel de gestion de cabinet intégré (IPMS)

Le marché mondial des logiciels de gestion de cabinet intégré (IPMS) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur présence sur ce marché. . Le rapport inclut les parts de marché du marché des logiciels de gestion de cabinet intégré (IPMS) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Segmentation: marché mondial des logiciels de gestion de cabinet intégré (IPMS)

par produit Dossier de santé électronique (DSE)/dossier médical électronique (DME) Ordonnance électronique (e-RX) gestion des patients Autres

par composant Prestations de service Logiciel

Par mode de mise en œuvre basé sur le Web Nuage Sur la prémisse

Par utilisateur final Cabinets médicaux et cliniques Hôpitaux et Cliniques Pharmacie payeurs de soins de santé Autres



Principales évolutions du marché :

En avril 2018, McKesson Corporation a annoncé le lancement de « ExpressCoverage » ; est une plateforme de gestion et d’assistance aux patients qui offrira des options de connectivité entre les patients, les prestataires de soins de santé, les payeurs et le marché des sciences de la vie.

En mars 2018, Allscripts a annoncé le lancement de son système EHR «Avenel» lors de la conférence annuelle de la Healthcare Information and Management System Society qui s’est tenue à Las Vegas du 5 au 9 mars 2018. La nouvelle solution logicielle est la première électronique d’apprentissage automatique de la santé du industrie de la santé. l’enregistrement, ce qui le rend plus efficace et efficient.

