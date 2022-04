Part de marché du lactose, croissance par principale entreprise, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Le lactose est un disaccharide qui est une grosse molécule de sucre composée de deux molécules de sucre plus petites, le glucose et le galactose. Le lactose est naturellement présent dans le lait et les produits laitiers. Il représente environ 2 à 8 % du lait en poids. Le lait maternel contient 7,2 % de lactose qui fournit jusqu’à 50 % des besoins énergétiques d’un nourrisson, tandis que 4,7 % de lactose est présent dans le lait de vache qui fournit jusqu’à 30 % des besoins énergétiques d’un nourrisson.

Outre le lait, le lactose est également présent dans la crème, les fromages frais et le yogourt. Le lactose est essentiel à l’alimentation car il facilite l’absorption du calcium et du phosphore. En dehors de cela, le lactose aide à la croissance de bactéries utiles pour combattre les organismes indésirables et promouvoir la santé dans l’intestin humain. Il est prévu que dans les années à venir, le marché du lactose devrait croître à un rythme effréné.

Le marché mondial du lactose est segmenté en fonction du type, de l’utilisation finale et de la forme. En fonction du type, le marché est segmenté en lactulose, lactilol, gos, acide lactobionique, galactose, sialyllactose et autres. Sur la base de l’utilisation finale, le marché est segmenté en aliments pour animaux, confiserie, aliments et boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques et soins personnels. Sur la base de la forme, le marché est segmenté en poudre et en granulés.

L’augmentation de la consommation de lait et de produits laitiers dans l’industrie des aliments et boissons domestiques pour leurs avantages nutritionnels devrait stimuler le marché. En outre, l’utilisation croissante du lactose dans l’industrie médicale et pharmaceutique devrait également avoir un impact significatif sur le marché du lactose. L’utilisation émergente du lactose dans le secteur des cosmétiques et des soins personnels évolue, ce qui devrait à son tour générer des opportunités inexploitées pour le marché du lactose.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du lactose du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du lactose dans ces régions.

