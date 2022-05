Part de marché du diagnostic de la santé des femmes, taille, revenus, dernières tendances, stratégies de stimulation des activités, statut du TCAC, opportunités de croissance et prévisions 2028

Le marché mondial des diagnostics pour la santé des femmes devrait enregistrer un TCAC sain de 11,4 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2026.

Marché mondial des diagnostics pour la santé des femmes

La santé des femmes fait référence au diagnostic et au traitement des conditions et des maladies qui peuvent affecter la santé physique et émotionnelle de la femme. La santé des femmes comprend une gamme complète de spécialités et de domaines d’intervention, notamment le contrôle des naissances, les infections sexuellement transmissibles (IST), les troubles gynécologiques, le cancer du sein, le cancer de l’ovaire, d’autres cancers féminins, la ménopause, l’hormonothérapie, l’ostéoporose, la grossesse et l’accouchement, la santé sexuelle , les femmes et les maladies cardiaques et affections bénignes qui affectent la fonction des organes reproducteurs féminins.

Segmentation clé : –

Par dispositifs de diagnostic (systèmes d’imagerie et de surveillance, dispositifs de biopsie, réactifs et kits, biomarqueurs, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, centres de diagnostic et d’imagerie, cliniques, établissement de soins à domicile

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché du diagnostic de la santé des femmes est:

bioMérieux SA

Carestream Health

MEDGYN PRODUCTS, INC.

URIT MEDICAL ELECTRONIC CO. LTD

COOK

Cardinal Health

PerkinElmer Inc.

GENERAL ELECTRIC

Quest Diagnostics Incorporated

Sysmex Corporation

Siemens

Hologic Inc.

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Abbott

BD

Hoffmann-La Roche Ltd.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Koninklijke Philips NV

NeuroLogica Corp.

……

Déjeuners de produits :

En mai 2019, Cardinal Health avait annoncé le lancement de son portefeuille RADIAL 360 aux États-Unis. Avec cela, il y a une augmentation du portefeuille de produits qui fournit une gamme complète de produits pour l’approche transradiale (TRA) pour les procédures de cardiologie interventionnelle

En mai 2019, Roche a fait un annonce le lancement du test VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail pour la détection du biomarqueur HER2 dans le cancer de l’estomac et du sein. Cela contribuerait à améliorer le portefeuille de produits de la société

. En juillet 2017, Samsung NeuroLogica a lancé le scanner BodyTom Elite CT. Le produit aiderait à donner aux clients les moyens de capturer les meilleures solutions d’imagerie. Cela aiderait l’entreprise à élargir son portefeuille de produits et à fournir aux patients des résultats de la plus haute qualité.