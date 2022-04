Part de marché du colostrum 2020 Taille de l’industrie, valeur du TCAC, principaux fabricants, perspectives de croissance, ventes, taille et prévisions jusqu’en 2027

Le marché du colostrum représentait 1 987,87 millions de dollars américains en 2027 contre 1 418,90 millions de dollars américains en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 3,9 % de 2019 à 2027.

Le marché mondial du colostrum, basé sur le produit, a été segmenté en poudre de colostrum entier, en poudre de colostrum écrémé et en spécialité. En 2018, l’ensemble du segment de la poudre de colostrum détenait la plus grande part du marché. Cependant, le segment de la poudre de colostrum écrémé devrait croître avec le TCAC le plus rapide du marché en 2027 en raison des ingrédients nutritionnels plus élevés, qui incluent les protéines présentes dans la poudre de colostrum écrémé.

Principaux acteurs clés :- Fonterra Co-Operative Group, PanTheryx, Saskatoon Colostrum Company Ltd., Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, Dairy Tech Inc., ImmuCell Corporation, Immuno-Dynamics, Inc., ECI, coloQuick Int., BIOSTRUM NUTRITECH PVT. LTD.

Le marché du colostrum devrait croître, en raison de facteurs tels que le rôle du colostrum dans l’élevage et les avantages du colostrum pour les athlètes jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché du colostrum. De plus, une augmentation des aliments fonctionnels est susceptible d’avoir un impact positif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Le rapport segmente le marché mondial du colostrum comme suit :

Marché mondial du colostrum – Par produit

• Poudre de colostrum entier

• Poudre de colostrum écrémé

• Spécialité

Marché mondial du colostrum – par application

• Supplémentation nutritionnelle

• L’alimentation animale

Le marché a observé divers développements organiques et inorganiques au cours des dernières années sur le marché du colostrum. Par exemple, en décembre 2018, ImmuCell Corporation a reçu l’approbation de l’USDA pour la première défense à double force. Le lancement a permis à l’entreprise d’offrir de meilleurs produits innovants sur le marché.

