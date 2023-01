Part de marché du codage assisté par ordinateur, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du codage assisté par ordinateur, qui représente 4,65 milliards USD en 2022, devrait atteindre 13,08 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision 2023 à 2030. En plus des informations sur le marché scénarios tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

DEVELOPPEMENTS récents

En 2022, Oracle a acquis Cerner Corporation, un fournisseur de systèmes d’information numériques utilisés dans les hôpitaux pour permettre aux professionnels de la santé de fournir de meilleurs soins de santé.

En 2021, la société 3M a lancé une nouvelle plateforme technologique qui permet aux prestataires de soins de santé et aux payeurs de hiérarchiser les soins et d’allouer des ressources aux personnes à haut risque et aux populations de patients. L’analyse des déterminants sociaux de la santé de 3M (3M SDoH) intègre des données cliniques, sociales et de santé de la population pour fournir une image complète de la santé des patients.

Obtenez un exemple de PDF du rapport sur le marché du codage assisté par ordinateur – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-computer-assisted-coding-market

Scénario de marché

Un système de codage assisté par ordinateur (CAC) est un logiciel qui analyse les dossiers médicaux et génère un mot-clé unique pour des phrases et des termes spécifiques. Ces mots clés fournis par (CACS) peuvent aider à augmenter la productivité et à réduire le temps de traitement administratif. L’objectif principal d’un logiciel de codage assisté par ordinateur est de réduire les erreurs et d’augmenter l’efficacité de l’installation. Le codage assisté par ordinateur fournit des produits et des services tels que des logiciels, des logiciels de saisie structurée, des logiciels autonomes, des services, des logiciels intégrés, de l’assistance et de la maintenance, ainsi que de l’éducation et de la formation. Il est utilisé dans une variété d’applications, y compris le codage automatisé assisté par ordinateur, les rapports et analyses de gestion et l’audit de codage clinique.

L’utilisation accrue des systèmes EHR sera un moteur majeur pour accélérer le taux de croissance du marché du codage assisté par ordinateur. Un autre facteur important qui stimule la croissance du marché est l’utilisation accrue des solutions de codage assisté par ordinateur (CAC) pour réduire la hausse des coûts des soins de santé. En outre, l’augmentation des exigences réglementaires en matière de gestion des données des patients et l’accent croissant mis sur le codage assisté par ordinateur des médecins en milieu ambulatoire sont les principaux moteurs qui renforceront la croissance du marché. En outre, les organisations commerciales et gouvernementales inversent les progrès rapides de l’infrastructure mondiale des soins de santé et l’augmentation des politiques de remboursement des assurances.

Conducteurs

Hausse de la population vieillissante

Le fardeau de la population âgée alimentera la demande d’applications de soins de santé centrées sur le patient dans le pays, car les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques sont plus susceptibles d’influencer et sont plus répandues chez les personnes âgées. Selon un rapport de Statistique Canada intitulé « Statistiques sur les personnes âgées et le vieillissement de la population » publié en juillet 2020, environ 6 835 866 personnes au Canada avaient 65 ans ou plus en 2020. Par conséquent, une augmentation des applications centrées sur le patient fera augmenter la demande pour les marché du codage assisté par ordinateur.

Opportunités

Initiatives gouvernementales

Plusieurs initiatives de gestion des données de santé sont mises en place. Par exemple, en novembre 2021, une collaboration entre la société mondiale d’interopérabilité Enovacom et le spécialiste nordique des applications infirmières Medanet permettra au personnel infirmier d’accéder aux données des patients via des appareils mobiles. En temps réel, les données des dispositifs médicaux seront automatiquement collectées par la plate-forme d’interopérabilité Patient Connect d’Enovacom et introduites dans le dossier de santé électronique (DSE) de l’hôpital et l’application mobile de soins infirmiers des Medanets. La Suède a récemment mis à jour sa vision nationale de la santé en ligne. D’ici 2020, tous les résidents âgés de 16 ans et plus devraient avoir accès à toutes les informations relatives à la santé documentées dans les soins de santé et dentaires financés par le comté. En conséquence, la Suède a certains des taux les plus élevés d’adoption du DSE en Europe. Cerner Corporation a finalisé l’acquisition de Kantar Health,

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-computer-assisted-coding-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du codage assisté par ordinateur sont :

3M (États-Unis)

Optum Inc. (États-Unis)

Nuance Communications, Inc. (États-Unis)

MCKESSON CORPORATION (ÉTATS-UNIS)

Cerner Corporation (États-Unis)

Dolbey (États-Unis)

Le groupe Craneware (Royaume-Uni)

Intelligence médicale artificielle (États-Unis)

TruCode LLC (États-Unis)

Rationaliser les solutions de soins de santé (Inde)

Epic Systems Corporation (États-Unis)

athenahealth, Inc. (États-Unis)

iMedX Inc. (États-Unis)

Portée du marché mondial du codage assisté par ordinateur

Le marché du codage assisté par ordinateur est segmenté en fonction du produit, du mode de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Logiciel

Logiciel autonome

Logiciel de traitement du langage naturel

Logiciel de saisie structurée

Logiciel intégré

Prestations de service

Soutien

Entretien et éducation et formation

Mode de livraison

Solutions Web

Solutions sur site

Solutions basées sur le cloud

Application

Encodage automatisé assisté par ordinateur

Rapports de gestion et analyses

Audit de codage clinique

Utilisateur final

Hôpitaux

Cabinets médicaux

Centres médicaux universitaires

Laboratoires cliniques

Centres de diagnostic

Autre

Il est dans votre intérêt de prendre en considération le rapport sur le marché du codage assisté par ordinateur car:

Des méthodes de recherche solides et approfondies ont été utilisées pour construire cette étude. La minutie et la précision des rapports de marché produits par Data Bridge Market Research leur ont valu une grande réputation.

Une image complète du scénario concurrentiel du marché du codage assisté par ordinateur est décrite dans ce rapport.

Le large éventail de recherches sur la manière dont ces innovations peuvent affecter l’expansion du marché à l’avenir.

Les conclusions du rapport sont présentées dans un format accessible, avec des visuels d’accompagnement (tels que des histogrammes, des graphiques à barres, des diagrammes circulaires, etc.) qui rendent les données facilement assimilables.

Le potentiel, les menaces et les difficultés du marché Codage assisté par ordinateur, ainsi que les facteurs qui le motivent et le freinent, sont longuement discutés.

Il donne une évaluation globale du comportement anticipé du marché futur et de l’évolution des conditions du marché.

Cette étude fournit un certain nombre d’approches commerciales stratégiques pour vous aider à prendre des décisions commerciales éclairées.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Marché du codage assisté par ordinateur : réglementation Aperçu du marché Marché du codage assisté par ordinateur, par nature Marché du codage assisté par ordinateur, par produit Marché du codage assisté par ordinateur, par type Marché du codage assisté par ordinateur, par canal de vente Marché du codage assisté par ordinateur, par région Marché du codage assisté par ordinateur: paysage des entreprises Analyses SWOT Profil de l’entreprise Questionnaires Rapports connexes

Parcourez la table des matières complète sur le marché du codage assisté par ordinateur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-computer-assisted-coding-market

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-malaria-vaccines-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sanger-sequencing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antibiotic-production-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-hemodialysis-and-peritoneal-dialysis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-automated-sample-storage-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-x-ray-crystallography-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chemotherapy-drug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gaucher-disease-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-expectorants-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Email:- corporatesales@databridgemarketresearch.com