Part de marché du citrate trisodique, croissance par principale entreprise, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Le citrate trisodique est livré avec la formule chimique de Na3C6H5O7. Il est parfois simplement appelé « citrate de sodium », même si le citrate de sodium peut désigner l’un des trois sels de sodium de l’acide citrique. Il possède une saveur saline légèrement acidulée. Il est légèrement basique et peut également être utilisé avec de l’acide citrique pour fabriquer des tampons biologiquement compatibles.

Le citrate trisodique est principalement utilisé comme additif alimentaire, généralement pour la saveur ou comme conservateur. Il a un rôle d’anticoagulant. Il contient du citrate de sodium. Les sels de sodium de l’acide citrique sont utilisés comme tampons et conservateurs alimentaires. Ils sont en outre appliqués médicalement comme anticoagulants dans le sang stocké et pour l’alcalinisation de l’urine dans la prévention des calculs rénaux.

La liste des entreprises :

1.ABCR

2. Groupe BBCA

3. Sciences de la vie de Glenham

4.Jungbunzlauer

5. Groupe biologique naturel

6.S.A. Citrique Belge

7. Société à responsabilité limitée Shandong Lemon Shenhua

8.Yixing-union Biochemical Co., Ltd

9.Autres

Le marché du citrate trisodique a connu une croissance significative en raison de facteurs tels qu’une application plus large dans les aliments et les boissons, les nettoyants ménagers, l’utilisation pharmaceutique et industrielle. Le citrate trisodique est utilisé comme antioxydant dans les aliments ainsi que pour améliorer les effets d’autres antioxydants. Le citrate est généralement administré sous forme d’ACD-A, mais d’autres formes sont disponibles (c.

En raison de ces propriétés, il est largement utilisé dans le secteur médical. Il est également utilisé dans les nettoyants ménagers. Tous ces facteurs propulsent le marché mondial du citrate trisodique. Cependant, la disponibilité de produits de substitution et la réglementation sur les matières premières utilisées peuvent freiner la croissance du marché du citrate trisodique. Néanmoins, avec la croissance constante de l’industrie agroalimentaire et de l’industrie chimique, il existe des opportunités pour les acteurs du marché d’investir sur ce marché.

Le marché mondial du citrate trisodique est segmenté en fonction du grade et de l’application. Sur la base de la qualité, le marché du citrate trisodique est segmenté en qualité alimentaire, qualité médicale et qualité industrielle. Le marché du citrate trisodique sur la base de la demande est classé en aliments et boissons, nettoyants ménagers, pharmaceutiques et industriels.

