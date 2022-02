Part de marché du chiffrement homomorphe (246,29 millions de dollars) grâce à l’intégration avec les technologies avancées d’ici 2027

The Insight Partners’ déclare que « Prévisions du marché du chiffrement homomorphe jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par type (partiellement, quelque peu et entièrement) et application (BFSI, Healthcare, Government, and Others) », le marché devrait atteindre 246,29 millions de dollars US d’ici 2027, contre 120,12 millions de dollars US en 2019. Le taux de croissance de la courbe des revenus est estimé à 9,7 % au cours de la période de prévision.

Valeur de la taille du marché en – 120,12 millions de dollars américains en 2019

Valeur de la taille du marché de – 246,29 millions de dollars américains d’ici 2027

Taux de croissance – TCAC de 9,7% par rapport à

la période de prévision 2020-2027 –

Année de base 2020-2027 – 2020

Nombre de pages – 149

Non Tableaux – 56

Nombre de graphiques et de figures – 71

Données historiques disponibles – Oui

Segments couverts – Type et application

Portée régionale – Amérique du Nord ; L’Europe ; Asie-Pacifique; L’Amérique latine; Portée des pays MEA

– États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Allemagne, France, Italie, Australie, Russie, Chine, Japon, Corée du Sud, Arabie saoudite, Brésil, Argentine

Couverture du rapport – Prévisions de revenus, classement des entreprises, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Déploiement croissant du Cloud Computing

Avec l’émergence du cloud computing, la mise en réseau sur site est en train de disparaître. En raison des nombreux avantages du cloud computing, tels que le coût, la flexibilité, l’évolutivité, la mobilité, la reprise après sinistre et la prévention des pertes, associés à la baisse du coût du cloud computing, les entreprises adoptent rapidement le cloud computing. Cependant, l’atténuation de la base de données sur le cloud a toujours été un sujet de préoccupation. Bien que le chiffrement des données soit considéré comme une option viable, mais toujours exposé à des risques lors du calcul, car les données doivent d’abord être déchiffrées. Le chiffrement homomorphe permet aux organisations de calculer les données tout en gardant toujours les données chiffrées. Il permet aux utilisateurs d’exécuter des calculs complexes et volumineux sans compromettre la sécurité des données. En raison de l’augmentation du déploiement du cloud computing à travers le monde et du besoin d’un cloud computing sécurisé,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du chiffrement homomorphe

L’épidémie de COVID-19 modifie le fonctionnement des entreprises dans le monde entier. Pour réduire la propagation des entreprises de coronavirus et du gouvernement, le travail de la culture qui stimule la numérisation sur le marché mondial. L’écosystème mondial des données d’entreprise s’est avéré solide face à l’épidémie. Les entreprises, les hôpitaux et les autres services gouvernementaux ont commencé à adopter des plateformes numériques dotées de fonctions de sécurité assurées. Néanmoins, les services du secteur financier adoptent des technologies de cryptage avancées pour offrir aux clients des services électroniques sécurisés. Les projets de numérisation ont connu une baisse de croissance au début de la pandémie en raison de restrictions financières, mais après le verrouillage, l’importance a augmenté à un rythme significatif. Les transactions de données ont évolué dans une qualité énorme, ce qui a créé une demande pour les services de cryptage.

L’augmentation du nombre de cyberattaques à travers le monde est devenue une préoccupation vitale pour les organisations. Comme la plupart des données numériques sont transférées via Internet et les réseaux avancés, le danger de vulnérabilité des données a augmenté rapidement. Le gouvernement, les services financiers et le secteur informatique comptent parmi les principaux secteurs vulnérables aux cybermenaces. Les industries mentionnées ci-dessus sont confrontées à des défis difficiles concernant la sécurité et la vulnérabilité de leurs données, car elles doivent gérer à plusieurs reprises le stockage, la migration, le déplacement et l’externalisation de leurs données utilisateur sur des plates-formes open source. Par conséquent, afin d’atténuer les risques concernant la sécurité des données au repos, en transmission ou en informatique, le chiffrement homomorphe gagne du terrain dans diverses industries. L’utilisation de la technologie de cryptage homomorphe permet aux organisations de maintenir une norme solide de sécurité des données sans compromettre les opérations commerciales ou les fonctions des applications. De plus, en raison des inquiétudes croissantes suscitées par la collecte, l’utilisation abusive, le transfert ou le traitement des données par les entreprises et les institutions, les gouvernements du monde entier mettent fortement l’accent sur la protection des données des consommateurs, ce qui propulse davantage l’adoption de la technologie de cryptage homomorphe. Ainsi, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et le besoin croissant de protection des données des consommateurs à travers le monde devraient propulser le marché du cryptage homomorphe au cours de la période de prévision. transfert ou traitement de données par des entreprises et des institutions, les gouvernements du monde entier mettent fortement l’accent sur la protection des données des consommateurs, ce qui propulse davantage l’adoption de la technologie de cryptage homomorphe. Ainsi, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et le besoin croissant de protection des données des consommateurs à travers le monde devraient propulser le marché du cryptage homomorphe au cours de la période de prévision. transfert ou traitement de données par des entreprises et des institutions, les gouvernements du monde entier mettent fortement l’accent sur la protection des données des consommateurs, ce qui propulse encore l’adoption de la technologie de cryptage homomorphe. Ainsi, les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données et le besoin croissant de protection des données des consommateurs à travers le monde devraient propulser le marché du cryptage homomorphe au cours de la période de prévision.

Type Market Insights Le

chiffrement homomorphe analyse les données chiffrées sans divulguer les informations à qui que ce soit. Il a un énorme potentiel dans les domaines où les données personnelles sont sensibles, comme les soins de santé et les services financiers, lorsque la vie privée d’une personne est primordiale. Dans ces situations, la technologie de cryptage homomorphe protège les détails sensibles des données réelles. Le chiffrement homomorphe est différencié en fonction des types et de la fréquence des opérations mathématiques qui peuvent être mises en œuvre sur le texte chiffré. Les types de cryptage homomorphe incluent partiellement, quelque peu et entièrement.

