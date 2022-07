Part de marché du carbonate de calcium et de magnésium, taille, tendance, principaux acteurs clés, croissance et prévisions jusqu’en 2027

Le carbonate de calcium et de magnésium est un minéral carbonaté anhydre également connu sous le nom de dolomite. Le carbonate de calcium et de magnésium est un matériau de formation de roche commun, et c’est le principal composant des roches sédimentaires et métamorphiques. Le carbonate de calcium et de magnésium dans les roches métamorphiques est plus communément appelé marbre dolomitique, et dans les roches sédimentaires, il est connu sous le nom de dolomie. Dolostone a de nombreuses applications dans les constructions en raison de sa dureté et de sa densité. Les briques réfractaires au carbonate de calcium et de magnésium se caractérisent par une résistance élevée à l’érosion des scories, un caractère réfractaire et une bonne stabilité thermodynamique, qui peuvent être utilisées pour fabriquer des fours réfractaires.

L’industrie pharmaceutique est le principal moteur de la croissance du marché du carbonate de calcium et de magnésium car il contient des sels de magnésium utilisés pour préparer des médicaments. Le carbonate de calcium et de magnésium sert également de complément aux personnes souffrant d’un manque de calcium et de magnésium. La croissance de l’industrie de la construction et des infrastructures à travers le monde a conduit à l’expansion du marché du carbonate de calcium et de magnésium. Le carbonate de calcium et de magnésium a une large application dans les industries. La poudre minérale de carbonate de calcium magnésium est utilisée comme charge dans divers secteurs. Avec l’avancement de la technologie minière qui conduit à différents types d’extraction de cristal de carbonate de calcium et de magnésium, la demande de carbonate de calcium et de magnésium sur le marché augmente. Les tendances en développement de la décoration intérieure entraînent la croissance du marché du carbonate de calcium et de magnésium tel qu’il est utilisé dans la fabrication du verre et de la céramique. Un autre marché pour le carbonate de calcium et de magnésium se trouve dans le secteur agricole car il est utilisé comme conditionneur de sol en horticulture, augmentant ainsi la demande sur le marché du carbonate de calcium et de magnésium.

Principaux acteurs du marché mondial du carbonate de calcium et de magnésium:

Groupe Lhoist, Imerys, Liuhe Mining, Groupe Omya, Sibelco Specialty Minerals, Cemex, Nordkalk, Beihai Group, E. Dillon & Company, Graymont, Wancheng Meiye, Longclie Quarries, Jindu Mining, Carrière de Merlemont, Nittetsu Mining, Arihant MinChem, Dongfeng Dolomite, Jinding Magnesite Group, PT Polowijo Gosari, MINERARIA DI BOCA SR, Carmeuse, Danding Group, Multi Min, Shinko Kogyo et Samwha Group.

Segmentation globale du marché Carbonate de calcium et de magnésium :

Saisissez Outlook :

Dolomite calcique

Magnésie Dolomite

Les autres

Perspectives d’application :

Construction

Agriculture

Industriel

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Calcium Magnesium Carbonate au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial du carbonate de calcium et de magnésium?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial Carbonate de calcium et de magnésium au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

