Part de marché d’InsurTech (technologie d’assurance), croissance potentielle d’ici 2030

Ce rapport d’étude de marché identifie Friendsurance, Oscar, ZhongAn, Allay, Analyze Re, GetInsured, Bayzat, Bought By Many, Claim Di et CommonEasy comme les principaux fournisseurs opérant sur le marché mondial de l’Insurtech. Ce rapport fournit également une analyse détaillée du marché par composants (logiciels et services), types (assurance de détail et assurance commerciale), par application (assurance maladie, assurance IARD, assurance vie et autres) et région (Amérique du Nord). , Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine).

Le rapport Market Report Hub prévoit que les revenus du marché mondial InsurTech sont évalués à XX millions de dollars en 2022 et devraient atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030. Le secteur des assurances est prêt à adopter de nouvelles technologies et à attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients ravis des services. Il est de la plus haute importance d’adopter les technologies numériques pour les assureurs et d’améliorer leur présence sur le marché afin de gagner des parts de marché avec une clientèle accrue et des offres personnalisées.

Selon l’analyse de l’industrie du marché Trends, l’Amérique du Nord connaît la plus forte adoption d’InsurTech en raison des dépenses en assurances des clients de la région. L’offre d’assurances souples et personnalisées pour la santé, les biens et autres encourage les gens à choisir parmi les régimes d’assurance qui leur conviennent le mieux. L’Asie-Pacifique recèle un énorme potentiel pour les fournisseurs et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2030. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de l’InsurTech en raison de la présence de quelques pays émergents et de centres financiers à Hong Kong, Singapour et en Inde. En outre, les assureurs se concentrent sur la fourniture de plans de primes d’assurance bon marché et abordables dans la région très peuplée.

Analyse concurrentielle et principaux fournisseurs

Les banques et les institutions financières assistent à une transformation avec l’émergence de fournisseurs de FinTech, bouleversant ainsi le modèle traditionnel d’opérations et de processus. Les assureurs font face à une concurrence féroce et le marché de l’assurance est considéré comme mature dans la plupart des pays. Les outils numériques et analytiques ont ouvert un nouveau modèle de revenus et une nouvelle chaîne de valeur grâce aux courtiers numériques. L’industrie FinTech, au cours des deux dernières années, a réalisé le besoin et l’opportunité du logiciel InsurTech. Les fournisseurs d’InsurTech proposent un logiciel qui simplifie le processus de prise de décision pour les clients, et le logiciel d’analyse aide les assureurs à comprendre les besoins et la demande actuels sur le marché.

Certains des principaux fournisseurs du marché InsurTech sont :

Amisurance

oscar

ZhongAn

Allai

Analyser Re

Soyez assuré

Bayzat

Acheté par beaucoup

Réclamer sur

CommunFacile

Segmentation des composants

Logiciel

Prestations de service

En 2017, le composant logiciel occupait la plus grande part, mais le composant de services devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché InsurTech par types

Assurance de détail

Assurance commerciale

En 2017, l’assurance de détail occupait la plus grande part, mais l’assurance commerciale devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché InsurTech par application

Assurance santé

Assurance biens et accidents

Assurance-vie

Autres

En 2017, l’assurance IARD occupait la plus grande part, mais l’assurance maladie devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’accent est de plus en plus mis sur la restructuration des systèmes de santé et sur la réduction du fossé entre les personnes et les services de santé grâce à une meilleure expérience des réclamations d’assurance.

Avantages

Le rapport contient une analyse approfondie du profil des fournisseurs, qui comprend une vue d’ensemble, des offres et un paysage concurrentiel. L’émergence de technologies, telles que l’IA et le ML, a un impact sur la croissance du marché et les organisations adoptent des solutions InsurTech pour le marché en ligne et le traitement facile des réclamations, entre autres.

L’étude propose une analyse complète du marché « InsurTech ». Faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux entreprises une opportunité de comprendre les dernières tendances, le scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. En outre, il aide les capital-risqueurs à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées sur le marché mondial de l’Insurtech.