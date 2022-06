Part de marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord, taille 2022 en croissance rapide avec les tendances modernes, le développement, les revenus, la demande et les prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’étude sur le marché important des vêtements médicaux en Amérique du Nord permet non seulement d’économiser du temps et des coûts considérables, mais également d’éviter de commettre des erreurs coûteuses. Le rapport répond directement aux objectifs du projet et aide les clients à prendre de meilleures décisions commerciales. L’objectif est le point initial de ce rapport car il justifie les frais de réalisation de la recherche. Une équipe créative d’analystes de marché utilise le format qui communique le mieux l’information. Un rapport influent sur le marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord est court et de nombreux espaces blancs et puces ont été utilisés, car trop de texte sur une page peut être intimidant et décourager le lectorat.

Analyse et taille du marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord

Le marché des vêtements médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 8 256,30 USD. millions d’ici 2027 contre 4 967,19 millions USD en 2019. La prévalence croissante des maladies infectieuses et le nombre croissant de chirurgies sont les principaux moteurs qui ont propulsé la croissance du marché des vêtements médicaux au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les vêtements médicaux en Amérique du Nord :

3M, Ansell Ltd., Cardinal Health, Mölnlycke Health Care AB (filiale d’Investor AB), Superior Group of Companies, Semperit AG Holding, Henry Schein, Inc., Narang Medical Ltd., Healing Hands, BARCO UNIFORMS, CHEROKEE UNIFORMS, Aramark Uniform & Career Apparel (une filiale d’Aramark)….

Segmentation du marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord :

Par produit (vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppes et serviettes, autres)

Par utilisation (réutilisable et jetable)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres)

Par canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail, distributeur tiers, autres)

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Vêtements médicaux en Amérique du Nord fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Étendue du marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché des vêtements médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’influence et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des vêtements médicaux est segmenté en vêtements professionnels, vêtements pour patients, vêtements spécialisés, vêtements de premiers soins, enveloppements et serviettes et autres. En 2020, le segment des vêtements professionnels domine le marché des vêtements médicaux alors que la demande de vêtements professionnels continue de croître en raison de la prise de conscience et de la pratique croissantes du contrôle des infections par les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les cliniques.

Sur la base de l’utilisation, le marché des vêtements médicaux est segmenté en réutilisable et jetable. En 2020, le segment jetable devrait dominer le marché des vêtements médicaux en raison de l’adoption massive de divers vêtements médicaux tels que les masques faciaux, les gommages, les blouses de laboratoire, les couvre-chefs et les couvre-chaussures. Les professionnels de la santé utilisent de plus en plus des vêtements médicaux jetables plutôt que des vêtements recyclables.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des vêtements médicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres ambulatoires, établissements de soins à domicile, laboratoires de recherche et cliniques et autres. En 2020, le segment des hôpitaux détient la plus grande part du marché des vêtements médicaux car il contribue à réduire le séjour à l’hôpital, ce qui entraîne une diminution du coût élevé qui y est associé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des vêtements médicaux est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, distributeurs tiers et autres. En 2020, le segment des appels d’offres directs détient la plus grande part de marché avec le TCAC le plus élevé, car la plupart des utilisateurs finaux de vêtements médicaux préfèrent les appels d’offres directs à la recherche des avantages des achats en gros, des remises et de la facilité de disponibilité des produits.

Réponses aux questions clés dans ce rapport sur le marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord

Combien de revenus le marché Vêtements médicaux en Amérique du Nord générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché du Vêtements médicaux en Amérique du Nord?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de Vêtements médicaux en Amérique du Nord?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché du Vêtements médicaux en Amérique du Nord?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées sur le marché des vêtements médicaux en Amérique du Nord?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché nord-américain des vêtements médicaux?

