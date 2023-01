Part de marché des véhicules de surface sans pilote (USV) en Europe, analyse des applications, perspectives régionales, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2029

Certains des facteurs importants proposés dans le rapport sur le marché mondial des véhicules terrestres sans pilote (USV) en Europe comprennent la structure des coûts des produits, le processus de fabrication et les spécifications des produits. Pour acquérir une analyse approfondie et une compréhension globale du marché européen des véhicules de surface sans pilote (USV) et de ses perspectives commerciales, ce rapport de marché s’est avéré très utile. L’analyse de l’industrie dans différentes régions ainsi que des données et des informations sur la taille du marché, la part de marché et le taux de croissance font du rapport une ressource vitale pour les acteurs commerciaux. European Unmanned Surface Vehicles (USV) est un rapport tiers et donc plus équilibré, nous permettant de mieux comprendre l’état réel du marché.

Le rapport d’étude de marché international européen sur les véhicules de surface sans pilote (USV) présente certaines grandes entreprises, mentionne leurs initiatives stratégiques et donne un bref aperçu de leurs structures. La plupart des sections de ce rapport d’activité incluent des diagrammes pour fournir aux lecteurs un aperçu clair. Des informations complètes sur l’état de la R&D de ces sociétés ainsi que sur les produits existants et en cours de développement sont également mentionnées dans le rapport. Les analystes, les chercheurs et les experts de l’industrie ont déployé beaucoup d’efforts pour rassembler ces rapports exceptionnels. La qualité étant la clé de notre activité, notre rapport Europe Unmanned Surface Vehicle (USV) est également conçu pour être de la plus haute qualité.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les véhicules de surface sans pilote (USV) en Europe:

Kongsberg Maritime, L3Harris ASV (une filiale de L3Harris Technologies, Inc.), ATLAS ELEKTRONIK GmbH, Clearpath Robotics Inc., Elbit Systems Ltd., Teledyne Technologies Incorporated et Textron Systems (une filiale de Textron Inc.), ECA GROUP

Quel segment de produit devrait gagner le plus de traction sur le marché européen des véhicules aquatiques sans pilote (USV) en 2022?

Le rapport étudie en outre l’état de développement du marché mondial et les futures tendances du marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) en Europe. Il divise également le segment de marché européen des véhicules de surface sans pilote (USV) par type et application pour une recherche complète et approfondie et révèle l’aperçu et les perspectives du marché.

Sur la base du type, le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) a été segmenté en surface et sous-marin. Par type, le segment terrestre représentait la plus grande part de marché d’ici 2020 et devrait croître à un rythme plus élevé car ces véhicules sont principalement utilisés dans diverses applications.

Sur la base des applications, le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) a été segmenté en défense, recherche commerciale, recherche scientifique et autres. Le segment de la défense représentait la plus grande part de marché par application d’ici 2020 et devrait croître à un rythme plus élevé à mesure que les marines du monde entier adoptent et attachent des armes armées telles que des torpilles et des systèmes de contre-surveillance.

Sur la base de la durabilité, le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) a été segmenté en 100-500 heures, <100 heures, 500-1000 heures et >1000 heures. Le segment des véhicules d’exploitation à distance détenait la plus grande part de marché dans le segment d’exploitation en 2020 en raison de la plus grande commodité d’utilisation à distance depuis la station de base. Cependant, le segment des véhicules autonomes devrait croître au rythme le plus rapide en raison des progrès de l’intelligence artificielle (IA) et des algorithmes d’apprentissage automatique.

Sur la base de l’exploitation, le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) a été segmenté en véhicules nautiques télécommandés et en véhicules nautiques autonomes. La demande accrue des autorités militaires pour reprogrammer les opérations alimente le segment des 100 à 500 heures.

Basé sur le système, le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) a été segmenté en propulsion, matériau de châssis, charge utile, composants, logiciels et communication. Les systèmes de propulsion représentaient la plus grande part de marché dans le segment des systèmes en 2020 et devraient croître à un rythme plus rapide en raison de la nature coûteuse des systèmes de propulsion, générant plus de revenus pour les entreprises manufacturières.

Sur la base du type de coque, le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) a été segmenté en catamarans, kayaks (monocoques), coques triples et coques gonflables rigides. En 2020, le catamaran occupait la première place dans la part de marché du type de coque et devrait afficher une croissance plus élevée car il offre une plus grande stabilité tout en fixant la charge utile.

Le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) est segmenté sur la base de la taille en moyen (4 à 8 m), petit (moins de 4 m), grand (8 à 12 m) et extra large (plus de 12 m). Le segment de taille moyenne ( 4-8M ) détient la plus grande part de marché dans le segment de la taille (longueur en mètres) d’ici 2020, et comme la plupart des produits proposés par l’industrie entrent dans cette catégorie, il devrait croître à un rythme plus rapide.

Analyse et aperçu du marché: Marché des véhicules aquatiques sans pilote (USV) en Europe:

Le marché des véhicules de surface sans pilote (USV) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2029. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché est en croissance et devrait enregistrer un TCAC de 13,5 % au cours de la période de prévision 2020-2029. 555,19 millions de dollars d’ici 2029. L’augmentation de la pollution des eaux douces marines et l’utilisation croissante de l’énergie des vagues pour alimenter les véhicules aquatiques sans pilote (USV) sont les principaux facteurs de croissance du marché.

Quelles régions devraient dominer le marché européen des véhicules de surface sans pilote (USV)?

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Nos analystes de recherche peuvent vous aider à obtenir des détails personnalisés pour vos rapports, que vous pouvez modifier en fonction de régions, d’applications ou de détails statistiques spécifiques. De plus, nous serons toujours heureux d’utiliser vos données pour effectuer des études de triangulation, ce qui rendra notre étude de marché plus complète de votre point de vue.

Points clés couverts par la TOC :

Aperçu du marché: Il comprend six sections, la portée de l’étude, les principaux fabricants couverts, la tranche de marché par type, le segment européen des véhicules de surface sans pilote (USV) par application, les objectifs de l’étude et les années envisagées.

Environnement du marché : ici Global Europe Opposites du marché des véhicules de surface sans pilote (USV), valeur, revenus, commerce et organisation, taux du marché, environnement intense et derniers modèles, consolidations, développements de l’ensemble de l’industrie à partir des principales organisations, acquisitions et autres.

Profils des fabricants: Ici, les principaux acteurs du marché mondial des véhicules terrestres sans pilote (USV) en Europe sont considérés sur la base de la zone de transaction, des éléments clés, du bénéfice net, des revenus, des coûts et de la production.

État du marché et perspectives par régions : dans cette section, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la production, la proportion de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial européen des véhicules de surface sans pilote (USV) est étudié en profondeur sur la base de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final : cette partie de l’étude exploratoire montre comment le segment client/application proéminent augmente le marché mondial des véhicules de surface sans pilote (USV) en Europe.

Prévisions du marché : aspects de la production : dans cette partie du rapport, les producteurs se concentrent sur les estimations de la valeur de création et de création, les indicateurs clés du fabricant et les estimations de la valeur de création et de création par type.

Résultats et conclusions : Il s’agit de la dernière section du rapport où les résultats et les conclusions des enquêteurs de l’étude exploratoire sont présentés.

Questions clés répondues dans le rapport sur le marché européen des véhicules de surface sans pilote (USV):

Ventes et demande européennes de véhicules de surface sans pilote (USV)

Croissance du marché européen des véhicules de surface sans pilote (USV)

Analyse du marché européen des véhicules de surface sans pilote (USV)

Aperçu du marché des véhicules de surface sans pilote (USV) en Europe

Facteurs clés affectant le marché européen des véhicules de surface sans pilote (USV)

Quels sont les principaux moteurs influençant le marché européen des véhicules aquatiques sans pilote (USV)?

Freiner la croissance du marché européen des véhicules de surface sans pilote (USV)

Étude de marché sur les véhicules de surface sans pilote (USV) en Europe

