Part de marché des véhicules à guidage automatique Croissance 2022, investissements futurs, tendances à venir, taille, prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché des véhicules guidés automatisés était de 3,4 milliards de dollars américains en 2020. La taille du marché des véhicules guidés automatisés devrait enregistrer des revenus d’une valeur de 12,3 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,1% au cours de la période de prévision. de 2021 à 2030.

Les systèmes de véhicules guidés automatisés déplacent les produits dans les usines industrielles en éliminant la nécessité d’un système de convoyage fixe ou d’une intervention manuelle. Il effectue des opérations conformément aux directives pour optimiser les tâches de stockage, de prélèvement et de transport dans un environnement spatial de qualité supérieure.

Les facteurs influant

Les facteurs clés de la croissance du marché mondial des véhicules guidés automatisés sont des normes de sécurité accrues sur le lieu de travail, une demande croissante d’automatisation de la manutention et une augmentation rapide du taux de production.

Le marché mondial des véhicules guidés automatisés est en croissance en raison de l’ère croissante du commerce électronique. La popularité croissante des achats en ligne est un facteur clé qui propulse le commerce électronique vers l’avant.

Les coûts élevés de commutation, d’installation et de maintenance sont les principaux facteurs qui peuvent constituer un défi pour la croissance du marché des véhicules à guidage automatique.

Aperçu géographique

Géographiquement, l’Europe est en tête du marché mondial des véhicules guidés automatisés. Coûts de main-d’œuvre élevés, acceptation rapide de l’automatisation, exigences de montage et avantages offerts par les AGV, et facteurs importants contribuant à l’expansion explosive du marché européen des véhicules à guidage automatique. En outre, l’industrie du commerce électronique en développement rapide dans la région Asie-Pacifique devrait se développer rapidement sur le marché. Plusieurs installations majeures d’AGV en Inde et en Chine et l’exigence de maintenir la sécurité au travail sont les quelques autres faits propulsant la croissance du marché.

Informations sur l’impact de la COVID-19

À l’échelle mondiale, l’épidémie de COVID-19 a fait des ravages dans diverses industries. Alors que les gouvernements du monde entier imposaient des fermetures à l’échelle de l’État pour arrêter la propagation de l’épidémie, de nombreuses entreprises ont subi des pertes en raison d’un déficit de production.

Dans une situation aussi difficile, l’automatisation industrielle et le déploiement d’AGV jouent un rôle essentiel pour garantir que les entreprises atteignent leurs objectifs de production. La pandémie a créé diverses opportunités pour l’industrie mondiale des AGV en permettant aux entreprises de continuer à fonctionner.

Voici quelques résultats de recherche sur le potentiel du marché des AGV face à la pandémie : En octobre 2020, une équipe de nouveaux diplômés et d’étudiants en technologie en Inde a produit un véhicule guidé automatisé pour l’Institut des sciences médicales du Karnataka (KIMS).

Concurrents sur le marché

Daifuku

Kuka

Groupe KION

Manutention des matériaux Hyster-Yale

JBT Corporation

Société Seegrid

SSI Schäfer

Industries Toyota

EK Automatisation

Kollmorgen

D’autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Par type de véhicule

Véhicule de remorquage

Support de charge unitaire

Transpalette

Chariot élévateur

Véhicules hybrides

Autres

Par Perspectives de la technologie de navigation

Guidage laser

Guidage magnétique

Guidage visuel

Guidage inductif

Navigation naturelle

Autres

Par application Outlook

Logistique et Entreposage

Le transport

Chambre froide

Grosse distribution

Cross-docking

Assemblée

Emballage

Chargement et déchargement de la remorque

Manipulation des matières premières

Autres

Par perspectives de l’industrie de l’utilisation finale

Secteur manufacturier

Automobile

Aérospatial

Électronique

Chimique

Médicaments

Plastiques

La défense

FMCG

Tissu

Autres

Secteur de la vente en gros et de la distribution

Commerce électronique

Chaînes de vente au détail/magasins de transport

Épiceries

Hôtels et restaurants

Par composant Outlook

Matériel

Logiciel

Un service

Par type de batterie

Batterie au plomb

Batterie aux ions lithium

Batterie à base de nickel

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

