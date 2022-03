Part de marché des véhicules à carburant alternatif (AFV), acteurs clés du marché, tendances et prévisions, 2020-2028

Les préoccupations croissantes concernant la pollution dans le monde sont le principal facteur qui influence la croissance du marché.

Taille du marché – 460,27 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 9,6 %, tendances du marché – Montée en puissance des technologies de carburant respectueuses de l’environnement.

Le marché mondial des véhicules à carburant alternatif (AFV) devrait atteindre 954,78 milliards USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Cela peut être principalement associé à l’essor des véhicules économes en carburant et à l’épuisement du nombre de réserves de pétrole.

On dit que les sources de carburants traditionnels, y compris le pétrole, s’épuisent, car ces carburants ne sont généralement pas renouvelables, en raison de quoi il est possible qu’un jour vienne où la demande de ces carburants pourrait être supérieure à leur offre, créant un monde considérable crise. De plus, la majorité des gisements de pétrole (situés au Moyen-Orient) dans le monde sont associés à des problèmes économiques et politiques. Déterminer une nouvelle méthode ou solution pour trouver différents pays pour créer de nouveaux carburants réduirait les troubles et les conflits résultant de la dépendance mondiale à l’approvisionnement en carburant.

Les coûts initiaux élevés impliqués dans la fabrication du marché des carburants alternatifs peuvent entraver la croissance du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché est segmenté sur la base du type de carburant en carburants gazeux, électriques, biocarburants, biodiesel, pile à combustible, azote liquide, et l’éther diméthylique. Le segment de l’éther diméthylique représentait plus de 63,42 milliards USD en 2018 et devrait croître au taux le plus élevé de 12,1 % au cours de la période de prévision.

L’augmentation des préférences des consommateurs et l’évolution des préoccupations environnementales croissantes vers une qualité moins dangereuse et améliorée sont susceptibles d’augmenter la croissance du segment global de l’éther diméthylique. En outre, la propriété de combustion claire du composé est le principal facteur susceptible de stimuler le marché.

Le marché est segmenté sur la base du type de véhicule en deux-roues électriques, voitures particulières et véhicules utilitaires. Les voitures particulières dominent le segment en 2018 et devraient avoir un TCAC de 8,7 %, au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de voitures à hayon, berlines, véhicules multi-utilitaires (MUV), véhicules utilitaires sport (SUV) et voitures électriques (véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule électrique hybride (HEV)).

Le marché est segmenté sur la base des utilisateurs finaux en flottes privées, véhicules gouvernementaux, transports industriels et véhicules d’utilisateurs domestiques. Les véhicules gouvernementaux représentaient la plus grande part d’environ 31,2% du marché en 2018. Cela est principalement dû aux investissements gouvernementaux et aux réglementations strictes établies pour les avantages environnementaux.

Le marché est segmenté sur la base de l’application dans les domaines du transport, de la chimie, de l’agriculture, de l’industrie et autres. Le segment des transports devrait connaître la plus forte croissance avec un TCAC de 12,0 %, au cours de la période de prévision, suivi de près par les applications industrielles. La demande de véhicules commerciaux et de tourisme à carburant alternatif alimentera la demande dans le segment des applications de transport.

Le marché est segmenté sur la base de la géographie en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, dominent le marché tout au long de la période de prévision avec un TCAC de 9,6%, en raison des lois strictes imposées dans le Région. En outre, l’objectif principal de la région est de réduire la dépendance à l’égard des importations de carburants.

Les principaux participants sont Geely, Volvo, Jaguar Land Rover Limited, Ford Motor Company, Hyundai Motor Company, Toyota Motor Corporation, Mercedes-Benz, Gree, Honda Motor Co., Ltd., Wuliangye, Nissan Motor Co., Ltd., BYD Company Limited, Shell International BV, Honda Motor Co., Ltd., Daimler AG et Mitsubishi Motors, entre autres.

Les entreprises ont adopté diverses stratégies, notamment des fusions, des acquisitions et des partenariats, pour maintenir des pistes en cours et proposer de nouveaux développements sur le marché.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des véhicules à carburant alternatif (AFV) sur la base du carburant type, type de véhicule, application, utilisateur final et région :

Type de carburant Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Carburants gazeux

GPL

GNC

GNL

électrique

Biocarburant

Biodiesel

Pile à combustible

Azote liquide

Diméthyléther

Type de véhicule Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018 -2028)

Électrique Deux-roues

Voitures de tourisme

Véhicule électrique à batterie (BEV)

Véhicule électrique hybride (HEV)

carburant alternatif

Véhicule utilitaire

Perspectives des utilisateurs finaux (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Véhicules gouvernementaux

Flottes privées

Transport industriel

des véhicules des utilisateurs domestiques

(Revenus , milliards USD ; 2018-2028)

Transport

Chimie

Agriculture

Industrie

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Unis

Europe

Allemagne

Uni

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Sud-Est

Amérique latine

Brésil

MEA

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé en fonction de la segmentation régionale et du paysage concurrentiel. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

