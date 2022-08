Part de marché des vaccins contre la grippe aviaire, perspectives, tendances clés, taille, demande, prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’étude de marché sur les vaccins contre la grippe aviaire étudie divers paramètres tout au long du rapport qui analyse en détail l’état du marché. Comme les entreprises d’aujourd’hui exigent fortement l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est vital pour les entreprises. La segmentation du marché incluse dans le rapport donne une idée claire de la consommation du produit en fonction de plusieurs facteurs qui incluent, mais sans s’y limiter, le type, l’application, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique. Ainsi, le document de classe mondiale sur le marché des vaccins contre la grippe aviaire est une source éprouvée pour obtenir des informations précieuses sur le marché et prendre de meilleures décisions concernant les stratégies commerciales importantes.

Un rapport de marché cohérent sur les vaccins contre la grippe aviaire implique les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par les nombreux acteurs et marques clés qui sont les moteurs du marché sont les profils d’entreprises systémiques. Les informations complexes sur le marché sont transformées en version simplifiée dans ce rapport à l’aide d’outils et de techniques éprouvés pour les fournir aux utilisateurs finaux. Le rapport commercial crédible sur les vaccins contre la grippe aviaire aide à reconnaître les performances du marché au cours des années de prévision en fournissant des informations sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Sanofi (France)

Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mallinckrodt (États-Unis)

Elanco (États-Unis)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Analyses et aperçus clés du marché :

Data Bridge Market Research analyse que le marché des vaccins contre la grippe aviaire était évalué à 124,53 millions USD en 2021 et devrait atteindre 196,25 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,85% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Portée du marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire

Le marché des vaccins contre la grippe aviaire est segmenté en fonction du type de vaccin, de l’application et de la souche. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de vaccin

Vaccins inactivés

Vaccins vivants recombinants

Vaccins combinés

Application

Poulet

Canard et oie

Les autres

Souche

Souche H5

Souche H7

Souche H9

Marché des vaccins contre la grippe aviaire, par région:

Le marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des vaccins contre la grippe aviaire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des vaccins contre la grippe aviaire en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables pour les patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et du développement des infrastructures de santé dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Dynamique du marché des vaccins contre la grippe aviaire

Conducteurs

Augmentation de la fréquence des maladies dans les pays en développement

L’augmentation de la fréquence des maladies dans les pays en développement agira comme un moteur majeur qui se traduira par l’expansion du taux de croissance du marché. Les infections sont de plus en plus fréquentes dans les pays en développement, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la mortalité des volailles. Dans le même temps, la demande accrue de poulet pour la consommation humaine exige des recherches supplémentaires pour développer des vaccins efficaces contre les maladies. En utilisant des méthodes d’édition de gènes, les poulets peuvent être rendus résistants à la grippe aviaire. De plus, une législation particulière permet l’éradication de la grippe aviaire des poules.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des vaccins contre la grippe aviaire est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Table des matières : Marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les vaccins contre la grippe aviaire dans le secteur de la santé

7 Marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire, par type de produit

8 Marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire, par modalité

9 Vaccins mondiaux contre la grippe aviaire Marché, par type

10 Marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire, par mode

11 Marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire, par utilisateur final

12 Marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire, par géographie

13 Marché mondial des vaccins contre la grippe aviaire, paysage des entreprises

14 Analyse Swot

15 Profils des entreprises

16 Questionnaire

17 Rapports connexes

