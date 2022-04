Part de marché des transports publics, croissance par principale entreprise, application, conducteur, tendances et prévisions d’ici 2028

Ce rapport de marché est une étude complète sur le marché qui indique quel est l’état du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Ce rapport d’étude de marché mondial analyse les facteurs clés de l’industrie qui offre des données et des informations précises et exactes pour la croissance de l’entreprise. Le rapport d’analyse des études de marché mondiales sert beaucoup à l’entreprise et offre une solution aux questions commerciales les plus difficiles. Il aide les clients ou les autres acteurs du marché à être conscients des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période.

Le marché des transports publics montre des signes positifs de croissance. Avec le scénario actuel de pandémie de COVID-19, de nouvelles opportunités commerciales naissent sur le marché. Les organisations doivent explorer de nouveaux marchés pour développer leurs activités à l’échelle mondiale et locale. Pour mieux comprendre les tendances émergentes, le rapport sur le marché mondial des transports publics présente divers facteurs qui stimulent l’économie mondiale. De plus, les entreprises apprendront à connaître le paysage du marché pour la prochaine décennie 2020-2027. Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des transports publics, peu sont Scania, TATA MOTORS, SMLISUZU, Hino Motors, Ltd., MAN, Marcopolo SA, Daimler AG.

Le marché des transports publics devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,80% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Marché des transports publics : portée du rapport

Marché mondial des transports publics par autobus par application (autocars, autobus de transport en commun, autobus scolaires), longueur (6-8 m, 9-12 m, au-dessus de 12 m), capacité en sièges (jusqu’à 30 places, 31-40 places, au-dessus 40 places), type de carburant (diesel, essence/essence, GNC, électrique et hybride), carrosserie (entièrement construite, personnalisable), localité (ville, rural), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste du Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

Le Marché Annuel du Transport Public 2020 propose :

Plus de 100 graphiques explorant et analysant le marché des transports publics sous des angles critiques, notamment les prévisions de vente au détail, la demande des consommateurs, la production, etc.

Plus de 10 profils des principaux États producteurs de transports publics, avec des points saillants sur les conditions du marché et les tendances de la vente au détail

Perspectives réglementaires, meilleures pratiques et considérations futures pour les fabricants et les acteurs de l’industrie qui cherchent à répondre à la demande des consommateurs

Sources de données sur le marché des transports publics et méthodologie de recherche implicite

RECHERCHE PRIMAIRE : Une fois la collecte de données effectuée par le biais d’une recherche secondaire, des entretiens primaires sont menés avec différentes parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, telles que les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs d’ingrédients/d’intrants, les clients finaux et d’autres leaders d’opinion clés de l’industrie. La recherche primaire est utilisée à la fois pour valider les points de données obtenus à partir de la recherche secondaire et pour combler les lacunes dans les données après la recherche secondaire.

RECHERCHE SECONDAIRE : Les informations de recherche secondaire sont collectées à partir d’un certain nombre de bases de données accessibles au public et payantes. Les sources publiques comprennent des publications de différentes associations et gouvernements, des rapports annuels et des déclarations d’entreprises, des livres blancs et des publications de recherche d’experts reconnus de l’industrie et d’universités renommées, etc. Les sources de données payantes comprennent des bases de données tierces authentiques de l’industrie.

VALIDATION PAR DES EXPERTS Les données d’ingénierie du marché sont vérifiées et validées par un certain nombre d’experts, internes et externes.

INGÉNIERIE DE MARCHÉ La phase d’ingénierie de marché consiste à analyser les données collectées, la répartition du marché et les prévisions. Des indicateurs macroéconomiques et des approches ascendantes et descendantes sont utilisés pour arriver à un ensemble complet de points de données qui donnent lieu à des informations qualitatives et quantitatives précieuses. Chaque point de données est vérifié par le processus de triangulation des données pour valider les chiffres et arriver à des estimations proches.

RÉDACTION DU RAPPORT / PRÉSENTATION Une fois les données conservées par le processus hautement sophistiqué mentionné, les analystes commencent à rédiger le rapport. En recueillant des informations à partir des données et des prévisions, les informations sont tirées pour visualiser l’ensemble de l’écosystème dans un seul rapport.

Les principales questions auxquelles répond ce rapport d’étude de marché analytique incluent :

Quelles sont les dernières tendances, les nouveaux modèles et les avancées technologiques sur le marché des transports publics ?

• Quels facteurs influencent le marché des transports publics au cours de la période de prévision ?

• Quels sont les défis, menaces et risques mondiaux sur le marché des transports publics ?

• Quels facteurs propulsent et freinent le marché des transports publics ?

• Quelles sont les régions mondiales exigeantes du marché du transport public ?

• Quelle sera la taille du marché mondial dans le futur à venir ?

• Quelles sont les différentes stratégies commerciales efficaces suivies par les entreprises mondiales ?

Marché des transports publics : paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché du transport public par bus fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des transports publics par autobus. Les acteurs clés suivants ont été profilés à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées : YUTONG, AB Volvo, , Iveco – A CNH INDUSTRIAL COMPANY, ASHOK LEYLAND, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux

Table des matières : marché des transports publics

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des transports publics

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des transports publics

Partie 05 : Segmentation du marché mondial des transports publics par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Pilotes et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités auxquelles les acteurs du marché du transport public se profilant avec des conceptions intensives, des finances et, de plus, des progrès en cours devraient se rapprocher ? Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie de transport public à l’extérieur et de plus pour chaque portion à l’intérieur ? Quelle sera l’application Transport Public et les tris et estimations rejoints attentivement par les décideurs ? Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ? Quelle est la durée de l’opportunité du marché mondial des transports publics ? Comment la part de marché des transports publics fait-elle progresser la valeur des différentes marques d’assemblage ?

Étendue du marché mondial des transports publics par autobus et taille du marché

Le marché des transports publics par bus est segmenté en fonction de l’application, de la longueur, du nombre de places assises, du type de carburant, du type de carrosserie et de la localité. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché des transports publics par autobus sur la base de l’application a été segmenté en autocars , autobus de transport en commun et autobus scolaires.

Sur la base de la longueur, le marché des transports publics par bus a été segmenté en 6-8 m, 9-12 m et plus de 12 m.

Sur la base de la capacité en sièges, le marché des transports publics par autobus a été segmenté en jusqu’à 30 places, 31 à 40 places et plus de 40 places.

Sur la base du type de carburant, le marché des transports publics par bus a été segmenté en diesel , essence/essence, GNC, électrique et hybride.

Sur la base du type de carrosserie, le marché des transports publics par bus a été segmenté en entièrement construit et personnalisable.

Le transport public par bus a également été segmenté sur la base de la localité en ville et en milieu rural.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance pour la période de prévision ? 2020- 2027 ?

Quelles forces motrices clés continueront de créer plus d’opportunités pour le marché du transport public dans les années à venir ?

Quels sont les acteurs les plus importants opérant sur le marché Transport Public? Quelles ont été leurs stratégies gagnantes jusqu’à présent ?

Quelles tendances d’antan ou du futur sont susceptibles de façonner les progrès du marché Transport public dans différentes régions?

Quels sont les menaces et les défis qui peuvent agir comme une barrière et restreindre le développement du marché Transport Public ?

Quelles sont les futures opportunités pour les principaux acteurs du marché ?

