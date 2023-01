Part de marché des tests prénataux non invasifs, taille, valeur de 9,06 milliards USD à un TCAC de 13,80% au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur les tests prénatals non invasifs est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Après avoir introduit la technologie de séquençage de nouvelle génération, il est désormais possible de séquencer des fragments d’ADN fœtal qui peuvent être intégrés dans une carte génétique complète, permettant d’inspecter le génome fœtal de manière prénatale et non invasive. De nouvelles approches de dépistage des aneuploïdies chromosomiques fœtales ont été développées grâce aux progrès des technologies moléculaires et à l’identification de l’ADN fœtal acellulaire dans le plasma maternel.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests prénatals non invasifs, qui s’élevait à 3,22 milliards USD en 2021, atteindrait 9,06 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 13,80 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline , analyse des prix et cadre réglementaire.

Le test prénatal non invasif est un test sanguin basé sur l’ADN qui est utilisé pour évaluer le risque de troubles génétiques chez le fœtus en développement. Ceci est fait pour voir si vous avez le syndrome de Down, le syndrome de Patau ou le syndrome d’Edwards, entre autres.

Dynamique du marché des tests prénatals non invasifs

Conducteurs

Risque élevé d’anomalies chromosomiques avec l’augmentation de l’âge maternel

L’âge d’une femme au moment de l’accouchement est appelé son âge maternel. L’augmentation de l’âge maternel peut entraîner divers problèmes de santé, notamment une baisse de la fertilité, une hypertension artérielle et un risque accru de fausse couche, de mortinaissance et de mortalité maternelle. De plus, en raison d’une division chromosomique défectueuse, l’âge maternel peut augmenter l’incidence d’anomalies génétiques chez les nouveau-nés. Une microcéphalie, un cou court, des yeux inclinés vers le haut, un faible tonus musculaire et des difficultés cardiaques, intestinales et respiratoires sont autant d’issues possibles chez le nouveau-né. Ces données impliquent qu’il y a eu une augmentation de l’âge maternel avancé dans le monde, ce qui est susceptible d’entraîner davantage de problèmes de santé. Ainsi, l’âge maternel croissant, associé à l’incidence croissante des anomalies chromosomiques, devrait stimuler la demande de tests NIPT.

Incidence croissante des anomalies chromosomiques

La fréquence croissante des anomalies chromosomiques, ainsi que l’utilisation accrue des produits dans de nouvelles applications, stimulent la croissance organique des revenus du marché. En outre, les innovations dans les tests existants en termes de fonctionnalités étendues, d’amélioration de la chimie et de l’analyse bioinformatique devraient stimuler la croissance du marché. L’amélioration des politiques de paiement pour les grossesses ordinaires et à faible risque est l’un des principaux moteurs du marché. Natera a annoncé en décembre 2020 que son test prénatal non invasif (NIPT) serait couvert pour toutes les grossesses par Aetna, le principal assureur maladie américain.

Taux d’incidence élevé du syndrome de Down

L’augmentation de l’âge moyen de la mère, qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité du fœtus, est l’un des principaux facteurs qui animent le marché des tests prénatals non invasifs (NIPT). Le syndrome de Down est un trouble chromosomique dans lequel un chromosome 21 supplémentaire est formé à la suite d’une erreur de division cellulaire, et il peut endommager les capacités cognitives et la croissance physique du fœtus. Les tests de dépistage NIPT sont sans danger pour la mère et le bébé, ne présentent aucun risque de fausse couche et peuvent détecter plus de 99 % des cas de syndrome de Down. Selon la National Down Syndrome Society et les Centers for Disease Control and Prevention, un bébé sur 700 aux États-Unis naît avec le syndrome de Down, et 80 % des enfants atteints du syndrome de Down sont nés de mères plus âgées.

Opportunités

Le NIPT peut être utilisé pour détecter des anomalies chromosomiques telles que le syndrome de Down, la trisomie 18 et 13, ainsi que des chromosomes X ou Y en excès ou manquants. La probabilité d’une maladie génétique chez le fœtus est déterminée par des examens prénataux non invasifs. Le marché des tests prénatals non invasifs est stimulé par une augmentation du nombre d’enfants atteints de troubles chromosomiques et par l’amélioration de la technologie d’imagerie diagnostique. La couverture d’assurance croissante pour les grossesses à risque moyen et faible devrait également profiter au marché des tests prénatals non invasifs.

Portée du marché mondial des tests prénatals non invasifs

Le marché des tests prénatals non invasifs est segmenté en fonction du produit, de la méthode, de l’application, du type de test, de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Des produits

Consommables

Kits de dosage et réactifs

Consommables

Instruments

Systèmes NGS

Instruments PCR

Microréseaux

Appareils à ultrasons

Autres instruments

Prestations de service

Méthode

Détection par ultrasons

Tests de dépistage biochimiques

ADN acellulaire dans les tests de plasma maternel

Application

Trisomie

Syndrome de microdélétion

Autres applications

Type d’essai

Materni21

Harmonie

Panorama

Vérifier

CHIC

Autres

Technologie

ENG

WGS

Autres

Utilisateur final

Laboratoires de diagnostic

Hôpitaux

Analyse/aperçus régionaux du marché Test prénatal non invasif

Le marché des tests prénatals non invasifs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, méthode, application, type de test, technologie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests prénataux non invasifs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait avoir la plus grande part du marché des tests prénataux non invasifs au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

L’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé en raison du développement de l’infrastructure de soins de santé et de l’augmentation des programmes de sensibilisation au NIPT.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Test prénatal non invasif

Le paysage concurrentiel du marché du test prénatal non invasif fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des tests prénataux non invasifs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tests prénataux non invasifs sont :

Illumina, Inc. (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Groupe BGI (Chine)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

PerkinElmer Inc. (États-Unis)

Laboratoire Corporation of America Holdings (États-Unis)

Natera, Inc. (POU)

Yourgene Health (États-Unis)

Eurofins LifeCodexx GmbH (Allemagne)

Quest Diagnostics Incorporated (États-Unis)

Myriad Genetics Inc. (États-Unis)

NIPD Genetics ( Chypre )

Suivant Biosciences (Afrique du Sud)

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur future du marché ?

Quel est le taux de croissance du marché ?

Quel est le segment d’application ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

