Part de marché des tests de sécurité alimentaire, croissance par principale entreprise, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Les tests de sécurité alimentaire sont une analyse scientifique d’un produit alimentaire et de son contenu pour trouver des informations sur diverses caractéristiques telles que les propriétés physicochimiques, la composition et la structure. Les informations sont utilisées pour déterminer la sécurité du produit pour la consommation. La prévalence croissante des maladies d’origine alimentaire exige des tests de sécurité alimentaire pour tous les produits alimentaires et boissons afin de prévenir les risques pour la santé, ce qui stimule la croissance du marché des tests de sécurité alimentaire.

Les maladies d’origine alimentaire sont toxiques ou infectieuses. Ils peuvent être causés par des substances chimiques, des parasites, des virus qui pénètrent dans l’organisme par le biais d’eau ou d’aliments contaminés. Les agents pathogènes d’origine alimentaire peuvent provoquer des infections débilitantes, telles que la méningite ou une diarrhée sévère. Dans certains cas, la contamination chimique peut provoquer des maladies à long terme, telles que le cancer, ou des maladies à court terme, telles qu’un empoisonnement aigu.

La liste des entreprises – Marché des tests de sécurité alimentaire:

SGS SA

Eurofins Scientifique

INTERTEK GROUP PLC

TÜV SÜD

Laboratoires AES Pvt. Ltd.

GROUPE TÜV NORD.

BUREAU VERITAS

SLA limitée

NEOGEN Corporation

Une qualité sûre

Selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la consommation d’aliments insalubres cause 420 000 décès et 600 millions de cas de maladies d’origine alimentaire dans le monde chaque année. Les maladies d’origine alimentaire sont évitables; par conséquent, de nombreuses organisations et gouvernements mènent des actions coordonnées pour construire des systèmes de sécurité alimentaire résilients et robustes dans de multiples industries.

De plus, un rapport de la Banque mondiale de 2018 a estimé que le fardeau économique dû à une perte totale de productivité due aux maladies d’origine alimentaire était estimé à 95,2 milliards de dollars par an. Par conséquent, le marché des tests de sécurité alimentaire connaît une croissance en raison de la sensibilisation des consommateurs à la sécurité alimentaire et des efforts du gouvernement pour prévenir les maladies d’origine alimentaire.

La sensibilisation des consommateurs est l’un des principaux moteurs du marché des tests de sécurité alimentaire dans le monde. L’épidémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché, car les consommateurs et les gouvernements se concentrent sur la sécurité et l’hygiène des produits destinés à la consommation. Tous les secteurs de l’alimentation et des boissons sont confrontés à des défis au milieu de l’épidémie, car le SRAS-CoV-2 est hautement infectieux et pourrait éventuellement traverser les surfaces alimentaires.

