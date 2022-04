Part de marché des tests de fibrinogène, croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions de 2022 à 2029

Le rapport d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale précieuse pour l’expansion de l’industrie. Tous les paramètres de marché couverts dans le rapport sont d’une immense utilité pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients à propos de l’industrie, ce qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En outre, le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision peuvent également être obtenus avec un rapport sur le marché international.

Le marché mondial des tests de fibrinogène devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation des procédures d’anticoagulothérapie est l’un des facteurs de croissance de ce marché.

Marché mondial des tests de fibrinogène par type de réactif (kits de thrombine QFA, kits de fibrinogène, réactifs multifibrènes, kits de fibrinogène STA, kits de tampon imidazole), indication (troubles congénitaux du fibrinogène, maladies de stockage du fibrinogène, amylose héréditaire déficit en chaîne α du fibrinogène, dysfibrinogénémie acquise, cryofibrinogénémie, coagulation intravasculaire disséminée, maladie hépatique en phase terminale), type de produit (test de précipitation par la chaleur, méthode de coagulation, dosages immunologiques, tests ADN), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, laboratoires de diagnostic, centres de soins ambulatoires, établissements universitaires et de recherche), géographie (Nord Amérique, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) :tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Principaux concurrents du marché

Certains des principaux concurrents opérant actuellement sur le marché mondial des tests de fibrinogène sont F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott. ,Siemens Healthcare Private Limited, CoaguSense, Inc., HemoSonics, LLC, iLine Microsystems, Instrumentation Laboratory Company, Sienco, Inc., SenGenix., Universal Biosensors, RUSNANO Group, Coagulation Sciences LLC, Tcoag Ireland, SEKISUI MEDICAL CO., LTD et Thermo Fisher Scientific, entre autres.

paysage concurrentiel

Le marché mondial des tests de fibrinogène est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur présence sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des tests de fibrinogène pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Informations clés dans le rapport :

• Analyse complète et différenciée des moteurs et des restrictions du marché.

• Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

• Analyse détaillée de la segmentation du marché

• Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

indicateurs de marché

L’augmentation des cas de troubles de la coagulation sanguine est le moteur de la croissance de ce marché.

L’augmentation des dépenses de santé est le principal moteur de la croissance du marché

La technologie et les progrès des tests de fibrinogène sont un autre facteur qui stimule la croissance de ce marché.

La prévalence croissante des exigences de diagnostic non satisfaites est le moteur de la croissance de ce marché

restrictions du marché

Le prix élevé du kit de test de fibrinogène limite la croissance de ce marché

Une faible sensibilisation dans les pays en développement peut entraver la croissance du marché

Principales évolutions du marché :

En février 2016, Mallinckrodt plc a annoncé qu’elle avait acquis trois médicaments topiques d’hémostase au stade commercial RECOTHROM Thrombin topique (recombinant), PreveLeak Surgical Sealant et RAPLIXA de The Medicine Company. L’objectif principal de l’acquisition est d’élargir son portefeuille et d’aider ses patients à recevoir un meilleur traitement. Ces médicaments sont très utiles car ils peuvent contrôler les saignements pendant les pratiques chirurgicales.

En mai 2014, Sysmex Corporation a annoncé le lancement de son nouveau réactif LIASAUTO P-FDP, qui sont des analyseurs de coagulation entièrement automatisés. Ce nouveau produit est spécialement conçu pour déterminer l’état d’hyperfibrinolyse et d’hypercoagulabilité du sang. Déterminer les types de maladies disséminées de la coagulation intravasculaire (CIVD). La société dispose d’une nouvelle technologie pour augmenter la réactivité du réactif aux produits de dégradation du fibrinogène.

