Part de marché des terrasses en plastique, taille, tendance, principaux acteurs clés, croissance et prévisions jusqu’en 2028

Le marché mondial des terrasses en plastiquea été évalué à 4 454,9 millions USD en 2020 et devrait atteindre 9 663,9 millions USD d’ici 2026, à un TCAC de 10,00 %. Le platelage en plastique est une surface plane largement utilisée dans la façade avant d’un bâtiment, plus élevée que le niveau du sol. Le platelage en plastique (également appelé PVC ou platelage synthétique) est principalement composé de plastique recyclé ou fabriqué à partir de plastique vierge, qui n’a pas de matériau de remplissage lors de la formulation. Il est léger et a la même densité que le pin blanc, un bois tendre. Un certain nombre d’entreprises sont engagées dans le lancement de nouveaux modèles sur le marché mondial des terrasses en plastique à des coûts minimaux. Par exemple, en 2017, les produits de construction AZEK ont lancé un nouveau produit AZEK Deck Designer Tool pour aider les propriétaires et les entrepreneurs à visualiser leurs conceptions de terrasse de rêve. Grâce à cette technologie, ils peuvent voir leur conception dans une variété d’environnements 3D de haute qualité et recevoir une liste des outils nécessaires. Le marché mondial des terrasses en plastique est propulsé par un certain nombre de facteurs tels que l’urbanisation rapide, l’industrialisation croissante, l’augmentation de la demande de constructions modernes. En plus de cela, les progrès technologiques des industries à faible entretien, l’évolution du mode de vie, le remplacement de l’utilisation de matériaux traditionnels dans les terrasses devraient stimuler le marché mondial des terrasses en plastique.

Principaux acteurs du marché mondial des terrasses en plastique :

Duralife Decking and Railing systems, Trex Company Inc, Fiberon LLC, Green Bay Decking, Tamco Building products Inc., UPM Kymmene Corporation. et Universal Forests Products Inc., Advanced Environmental Recycling Technologies, Inc., Azek Building Products Inc., Cardinal Building products, Certainteed Corporation.

Quelques facteurs clés contribuant à la croissance du marché

Évaluation régionale et nationale de la période 2016-2026. Pour l’étude, 2016-2017 a été utilisée comme données historiques, 2020 comme année de référence et 2019-2026 a été dérivée comme prévisions.

Analyse du pipeline des concurrents régionaux

Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie

Prévisions de marché pour un minimum de 6 ans de tous les segments mentionnés, et les marchés régionaux

Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis et recommandations)

Recommandations stratégiques dans des segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents.

Segmentation du marché basée sur les perspectives du type de résine :

Chlorure de polyvinyle

Polyéthylène de haute densité

Polyéthylène basse densité

Polypropylène

Perspectives de type composite :

Plafonné

Non plafonné

Type de construction Perspectives :

Réparations et rénovation

Nouveaux ponts

Constructions existantes

Nouvelles constructions

Utilisation finale Outlook :

Résidentiel

Non résidentiel

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Échine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial des revêtements en plastique au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des Decking en plastique?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des revêtements en plastique au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

