Part de marché des tampons de blocage, taille, croissance, demandes, revenus, principaux leaders et application

Les techniques de transfert gagnent de plus en plus d’importance à l’échelle mondiale et sont utilisées pour séparer et identifier les protéines. Les tampons de blocage sont l’une des techniques utilisées à cette fin. Les tampons de blocage sont composés de solutions de lattes qui comprennent une solution saline tamponnée au tris (TBS ; Tris 50 mM et NaCl 150 mM, pH 7,6) et une solution saline tamponnée au phosphate (PBS ; NaCl 140 mM, tampon phosphate 10 mM et KCl 3 mM, pH 7.4).

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tampons de blocage devrait subir un TCAC de 5,00% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La «solution de sel» domine le segment des utilisateurs finaux du marché des tampons de blocage en raison du nombre croissant d’hôpitaux, en particulier dans les économies en développement.

Les tampons de blocage sont des solutions protéiques non spécifiques qui s’adsorbent passivement sur toutes les surfaces de liaison restantes. Les tampons de blocage sont une solution de protéines non pertinentes, un mélange de protéines ou un autre composé qui se connecte de manière non spécifique aux surfaces des plaques. Les tampons de blocage sont composés de solutions salines et d’agent de blocage.

Développement récent

En février 2021, en juin 2019, Bio-Techne Corporation a conclu un accord pour acquérir B-MoGen Biotechnologies Inc. cette acquisition s’avérerait fructueuse pour que l’entreprise opère sur le marché à long terme.

En novembre 2019, Bio-Rad Laboratories, Inc. a lancé EveryBlot Blocking Buffer, un réactif de blocage Western blot qui offre un temps de blocage de 5 minutes et produit un signal plus élevé et des niveaux de fond plus faibles

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tampons de blocage sont :

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

LI-COR, Inc. (États-Unis)

Calbiotech, Inc. (États-Unis)

CANDOR Bioscience GmbH (Allemagne)

Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

Rockland Immunochemicals, Inc. (États-Unis)

Advansta Inc. (États-Unis)

CryoLife, Inc. (États-Unis)

LifeNet Health (États-Unis)

LeMaitre Vascular, Inc. (États-Unis)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Hancock Jaffe Laboratories, Inc. (États-Unis)

KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)

Getinge AB (Suède)

Medtronic (Irlande)

Terumo Systems Corporation (Japon)

Novartis AG (Suisse)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (Allemagne)

Novo Nordisk A/S (Danemark)

Amgen Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

F. Hoffmann-La Roche Ltd ( Suisse)

Sanofi (France)

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Bayer AG (Allemagne)

Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Bausch & Lomb Incorporated (États-Unis)

BD (États-Unis)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Portée du marché

mondial des tampons de blocage Le marché des tampons de blocage est segmenté sur la base de la composition, des utilisateurs finaux et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composition

Solution de sel

Détergent

Agent bloquant

Sur la base de la composition, le marché des tampons de blocage est segmenté en solution saline, détergent et agent de blocage.

Utilisateurs finaux

Hôpitaux

Laboratoires cliniques

Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche sous contrat

Banques de sang

Laboratoires de recherche et universitaires

Autres

Le segment des utilisateurs finaux du marché des tampons de blocage est divisé en hôpitaux, laboratoires cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche de contact, banques de sang, laboratoires de recherche et universitaires, et autres.

Application

Quantitative Western Blot

Western Blots chimiluminescents

In-Cell Western Assay

In-Gel Western

Protein Array

Le segment des applications de détection des glycoprotéines

du marché des tampons de blocage est divisé en western blot quantitatif, western blots chimiluminescents, test western en cellule, western en gel, réseau de protéines et détection de glycoprotéines.

Analyse régionale du marché des tampons de blocage / Insights

Le marché des tampons de blocage est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composition, utilisateurs finaux et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tampons de blocage sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des tampons bloquants en raison de la base solide des établissements de santé, de l’utilisation généralisée des médicaments, de la fréquence croissante des maladies liées au mode de vie, de la prise de conscience croissante de l’essence du maintien d’une bonne santé et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, la disponibilité de marchés massifs inexploités, l’augmentation de l’occurrence du mode de vie maladies, un grand bassin de population et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux faits saillants du rapport:

-Aperçu des principales forces du marché qui propulsent et freinent la croissance du marché

-Offre une compréhension claire du paysage concurrentiel et des segments de produits clés

-Une analyse des stratégies des principaux concurrents

-Des analyses détaillées des tendances de l’industrie

-Une carte de croissance technologique bien définie avec une analyse d’impact

-Fournit des profils des principaux concurrents du marché.

-Détails de leurs opérations, produits et services.

-Développements récents et indicateurs financiers clés.

Couverture du rapport :

-Profils des fournisseurs -Évaluation des fournisseurs -Stratégies

-Évaluation de la technologie -Cartographie des produits -Perspectives de l’industrie -Analyse économique -Analyse segmentaire -Taille du marché -Tableaux d’ analyse

